BİZE ULAŞIN
Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun yıllar sonraki hali herkesi şoke etti! Gülşen Bubikoğlu...
Yeşilçam yıldızlarından Gülşen Bubikoğlu, yıllar sonra ortaya çıktı. Dönem dönem Amerika'ya giderek torun seven Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı aksatmıyor. Sevenleriyle irtibatı Instagram hesabı üzerinen kuran Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, yıllar içindeki değişimiyle herkesi şoke etti.
Giriş Tarihi: 07.12.2019 19:14 Güncelleme Tarihi: 07.12.2019 19:21
- 1
- 54
- 2
- 54
- 3
- 54
- 4
- 54
- 5
- 54