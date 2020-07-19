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Yeşilçam filmlerindeki hatalar yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Yeşilçam'daki 40 yıllık gerçek
Beyaz perdeye damga vuran Yeşilçam efsanelerindeki hatalar yıllar sonra gözler önüne serildi. Yeşilçam'a damga vuran onlarca efsane filmdeki daha önce fark edilmemiş hatalar A Haber ekibi tarafından derlendi. Kartal Tibet'in başrolde olduğu Karaoğlan Geliyor Cengizhan'ın Hazineleri filminde yapılan bir hata yıllar sonra fark edildi. İşte Yeşilçam filmlerinden o akıllara durgunluk veren o hatalar.
Giriş Tarihi: 19.07.2020 18:20Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 18:20