Yeşilçam filmlerindeki hatalar yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Yeşilçam'daki 40 yıllık gerçek

Yıllarca oturup bu filmleri baştan sona defalarca izledik. Ancak hiçbirimiz bu hataları fark etmedik. Dikkatli gözlerin kaçırmadığı bu hatalar yıllar sonra ortaya çıktı. Ve içlerinde öyle hatalar var ki, akla hayale sığmayacak türden. İşte Yeşilçam filmlerinden o akıllara durgunluk veren o hatalar.