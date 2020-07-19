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Yeşilçam filmlerindeki hatalar yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Yeşilçam'daki 40 yıllık gerçek

Beyaz perdeye damga vuran Yeşilçam efsanelerindeki hatalar yıllar sonra gözler önüne serildi. Yeşilçam'a damga vuran onlarca efsane filmdeki daha önce fark edilmemiş hatalar A Haber ekibi tarafından derlendi. Kartal Tibet'in başrolde olduğu Karaoğlan Geliyor Cengizhan'ın Hazineleri filminde yapılan bir hata yıllar sonra fark edildi. İşte Yeşilçam filmlerinden o akıllara durgunluk veren o hatalar.

Giriş Tarihi: 19.07.2020 18:20 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 18:20
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Yeşilçam filmlerindeki hatalar yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Yeşilçam'daki 40 yıllık gerçek

Yıllarca oturup bu filmleri baştan sona defalarca izledik. Ancak hiçbirimiz bu hataları fark etmedik. Dikkatli gözlerin kaçırmadığı bu hatalar yıllar sonra ortaya çıktı. Ve içlerinde öyle hatalar var ki, akla hayale sığmayacak türden. İşte Yeşilçam filmlerinden o akıllara durgunluk veren o hatalar.

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Yeşilçam filmlerindeki hatalar yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Yeşilçam'daki 40 yıllık gerçek

Ölümünün yaklaştığını anlayan Cengiz Han, toprakları ve hazinesi için vârislerinin birbirlerine düşmelerini önlemek amacıyla bir plân yapar.

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Yeşilçam filmlerindeki hatalar yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Yeşilçam'daki 40 yıllık gerçek

Buna göre, en güvendiği adamları Tokta ve Otsukarcı'ya hazineyi kendisiyle birlikte gömmelerini ve başında nöbet tutmalarını söyler.

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Yeşilçam filmlerindeki hatalar yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Yeşilçam'daki 40 yıllık gerçek

Tokta, Otsukarcı'ya ihanet ederek hazineye tek başına sahip olmak ister. Hazineye ulaşabilmek için bütün obayı yerle bir eden Tokta, Otsukarcı'nın karısını öldürür ve oğlu Karaoğlan'ı kaçırır.

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Yeşilçam filmlerindeki hatalar yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Yeşilçam'daki 40 yıllık gerçek

Tesadüfen bir hancı tarafından ele geçirilen Karaoğlan, büyüdüğünde hem annesinin intikamı alacak hem de hazineye kavuşacaktır.