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Yeşilçam efsanesi Tarkan Viking Kanı'nın Yonca'sı bakın şimdi ne yapıyor?
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Tarkan Viking Kanı'nda Yonca karakterine hayat veren Fatma Belgen, yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam'a damga vuran esmer güzellerden olan Fatma Belgen, bir pazarda görüntülendi. İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan Fatma Belgen, Yeşilçam'daki filmlerini izleyenler tarafından hemen tanındı. Özellikle Tarkan Viking Kanı filmindeki Yonca rolüyle unutulmazlar arasına giren Fatma Belgen, elleriyle ördüğü bereleri pazarda satıyor.
Giriş Tarihi: 08.10.2019 16:32 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 16:35
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