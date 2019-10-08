09 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Yeşilçam efsanesi Tarkan Viking Kanı'nın Yonca'sı bakın şimdi ne yapıyor?

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Tarkan Viking Kanı'nda Yonca karakterine hayat veren Fatma Belgen, yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam'a damga vuran esmer güzellerden olan Fatma Belgen, bir pazarda görüntülendi. İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan Fatma Belgen, Yeşilçam'daki filmlerini izleyenler tarafından hemen tanındı. Özellikle Tarkan Viking Kanı filmindeki Yonca rolüyle unutulmazlar arasına giren Fatma Belgen, elleriyle ördüğü bereleri pazarda satıyor.

Giriş Tarihi: 08.10.2019 16:32 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 16:35
  • 1
  • 128
Yeşilçam efsanesi Tarkan Viking Kanı'nın Yonca'sı bakın şimdi ne yapıyor?

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Tarkan Viking Kanı'nda Yonca karakterine hayat veren Fatma Belgen, yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam'a damga vuran esmer güzellerden olan Fatma Belgen, bir pazarda görüntülendi. İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan Fatma Belgen, Yeşilçam'daki filmlerini izleyenler tarafından hemen tanındı.

  • 2
  • 128
Yeşilçam efsanesi Tarkan Viking Kanı'nın Yonca'sı bakın şimdi ne yapıyor?

Özellikle Tarkan Viking Kanı filmindeki Yonca rolüyle unutulmazlar arasına giren Fatma Belgen, elleriyle ördüğü bereleri pazarda satıyor.

  • 3
  • 128
Yeşilçam efsanesi Tarkan Viking Kanı'nın Yonca'sı bakın şimdi ne yapıyor?

İşte yıllar sonra ortaya çıkan Fatma Belgen...

  • 4
  • 128
Yeşilçam efsanesi Tarkan Viking Kanı'nın Yonca'sı bakın şimdi ne yapıyor?

FATMA BELGEN KİMDİR?

Küçük yaşta İstanbul'a göç eden Fatma Belgen, 2008 yılında doğduğu şehir İzmir'e döndü. Bir süre bankacılık yaptıktan sonra 1971 yılında Ses dergisinin açtığı 'Artist Yarışması'nda 3 bin kadın arasında ikinci seçilen ve daha sonra çok sayıda sinema filmi ve dizide rol alan Belgen, İzmir'de sakin bir hayat sürüyor.

  • 5
  • 128
Yeşilçam efsanesi Tarkan Viking Kanı'nın Yonca'sı bakın şimdi ne yapıyor?

Sokak hayvanlarına büyük bir sevgi duyan Belgen, onları daha iyi besleyebilmek için ördüğü bereleri çarşamba ve cuma günleri Gaziemir'de kurulan pazarda satıyor.