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Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler filminin güzel Afife'siydi! Meğer usta oyuncunun eşiymiş...

Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler filminin güzel Afife'siydi! Meğer usta oyuncunun eşiymiş...

Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Süt Kardeşler'de Afife karakterini canlandıran Jale Altuğ'un kocası da ünlü çıktı. Türk sinema tarihinin efsaneleri arasında gösterilen ve Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi isimlerin yer aldığı yıllar geçmesine rağmen halen izlendikçe güldüren Süt Kardeşler filmiyle karşımıza çıkan Jale Altuğ herkesi şaşırttı. Altuğ'un eşi bir döneme damga vuran dizinin başrolüymüş.

Giriş Tarihi: 29.11.2022 15:15 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 15:15
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Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler filminin güzel Afife’siydi! Meğer usta oyuncunun eşiymiş...

Türk sinema tarihinin unutulmaz filmleri arasında yer alan Süt Kardeşler'de Afife karakterini canlandıran Jale Altuğ ile ilgili ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler filminin güzel Afife’siydi! Meğer usta oyuncunun eşiymiş...

Başta Jale Altuğ olmak üzere birçok ünlü ismin akrabalarını sizler için derledik.

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Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler filminin güzel Afife’siydi! Meğer usta oyuncunun eşiymiş...

İŞTE CAN YAMAN'IN BABASI

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Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler filminin güzel Afife’siydi! Meğer usta oyuncunun eşiymiş...
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Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler filminin güzel Afife’siydi! Meğer usta oyuncunun eşiymiş...

İntizar - Yıldız Tilbe