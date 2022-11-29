Yeşilçam efsanesi Süt Kardeşler filminin güzel Afife'siydi! Meğer usta oyuncunun eşiymiş...

Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Süt Kardeşler'de Afife karakterini canlandıran Jale Altuğ'un kocası da ünlü çıktı. Türk sinema tarihinin efsaneleri arasında gösterilen ve Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi isimlerin yer aldığı yıllar geçmesine rağmen halen izlendikçe güldüren Süt Kardeşler filmiyle karşımıza çıkan Jale Altuğ herkesi şaşırttı. Altuğ'un eşi bir döneme damga vuran dizinin başrolüymüş.