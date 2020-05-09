ANA SAYFA
Yeşilçam efsanesi Kapıcılar Kralı filminin Hacer'i son haliyle şaşırttı
Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan Kapıcılar Kralı'nın Hacer'i son haliyle herkesi şaşırttı. Yeşilçam'ın birçok filminde Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçen Sevil Üstekin'in en unutulmaz rollerinden birisi de Kapıcılar Kralı' filmindeki 'kapıcı Seyid'in karısı Hacer'di. Yeşilçam'a damga vuran Sevil Üstekin'in son görüntüsü yok artık dedirtti.
Giriş Tarihi: 09.05.2020 16:51 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 16:55
- 1
- 122
- 2
- 122
- 3
- 122
- 4
- 122
- 5
- 122