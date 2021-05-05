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Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı filminin okul müdürü Muharrem Gürses'in oğlu da oyuncu çıktı

Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı filminin okul müdürü Muharrem Gürses'in oğlu da oyuncu çıktı

Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan Hababam Sınıfı filminde para göz okul müdürünü canlandıran Muharrem Gürses'in oğlunun da ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? İkisi de Türk sinemasında önemli isimler olan ve baba oğul oldukları pek bilinmeyen ikili görenleri şaşkına çevirdi. İşte başta Muharrem Gürses olmak üzere ünlülerin akrabaları.

Giriş Tarihi: 05.05.2021 06:25
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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı filminin okul müdürü Muharrem Gürses'in oğlu da oyuncu çıktı

Muharrem Gürses'in oğlunun kim olduğuna çok şaşıracaksınız...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı filminin okul müdürü Muharrem Gürses'in oğlu da oyuncu çıktı

İŞTE CAN YAMAN'IN BABASI

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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı filminin okul müdürü Muharrem Gürses'in oğlu da oyuncu çıktı
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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı filminin okul müdürü Muharrem Gürses'in oğlu da oyuncu çıktı

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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı filminin okul müdürü Muharrem Gürses'in oğlu da oyuncu çıktı

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