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Yeşilçam efsaneleri Türkan Şoray ve Ediz Hun buluştu! İşte o görüntüler

Yeşilçam'ın usta oyuncuları Türkan Şoray ve Ediz Hun, On Küçük Zenci için bir araya geldi. Ediz Hun ile birlikte birçok filmde rol alan Türkan Şoray, Yeşilçam filmlerinin ardından tiyatroda sahne alan arkadaşını Kulis'te ziyaret etti. Türkan Şoray, Agatha Christie'nin en çok satan romanlarından biri olan "On Küçük Zenci"nin tiyatro uyarlamasında Hun'u sahnede izledi.

Giriş Tarihi: 06.11.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 10:41
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Yeşilçam efsaneleri Türkan Şoray ve Ediz Hun buluştu! İşte o görüntüler

"Türk sinemasının sultanı" Türkan Şoray, birlikte çok sayıda filmde rol aldığı oyuncu Ediz Hun'un kariyerindeki ilk tiyatro oyunu "On Küçük Zenci"yi, Kadıköy'de Tiyatro Ak'la Kara Sahnesi'nde izledi.

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Yeşilçam efsaneleri Türkan Şoray ve Ediz Hun buluştu! İşte o görüntüler

Agatha Christie'nin en çok satan romanlarından biri olan "On Küçük Zenci"nin tiyatro uyarlamasında Hun'u izledi. Şoray, oyunun ardından Ediz Hun'u kuliste ziyaret etti.

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Yeşilçam efsaneleri Türkan Şoray ve Ediz Hun buluştu! İşte o görüntüler

İkilinin buluşması sonrasında akıllara gençlik halleri geldi. Birlikte oynadıkları filmlerle hafızalara kazınan Türkan Şoray ve Ediz Hun'un gençlik halleri sosyal medyada paylaşıldı. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri.

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Yeşilçam efsaneleri Türkan Şoray ve Ediz Hun buluştu! İşte o görüntüler

Türkan Şoray

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Yeşilçam efsaneleri Türkan Şoray ve Ediz Hun buluştu! İşte o görüntüler

Ediz Hun