Yeşilçam efsaneleri Türkan Şoray ve Ediz Hun buluştu! İşte o görüntüler

Yeşilçam'ın usta oyuncuları Türkan Şoray ve Ediz Hun, On Küçük Zenci için bir araya geldi. Ediz Hun ile birlikte birçok filmde rol alan Türkan Şoray, Yeşilçam filmlerinin ardından tiyatroda sahne alan arkadaşını Kulis'te ziyaret etti. Türkan Şoray, Agatha Christie'nin en çok satan romanlarından biri olan "On Küçük Zenci"nin tiyatro uyarlamasında Hun'u sahnede izledi.