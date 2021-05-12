Yeni sezon bekleniyordu, lapa lapa döküldüler! Final iddiaları da cabası oldu! Son kurbanı ise...
Yaz aylarının yaklaşmasının ardından dizilerde yaprak dökümü sürüyor. Sezon finali yapan dizilerin yanında reytinglerde istediğini alamayıp final kararı alanlarda oldu. Yeni yayın hayatına başlayan bazı diziler reyting rekorları kırarak yıllardır devam eden dizileri tahtlarından ederken, bazıları ise birbirinden ünlü oyuncu kadrolarına rağmen ne yazık ki beklenen etkiyi yaratamadı. Hal böyle olunca vatandaşlar hangi dizilerin yeni sezonda ekranlara gelmeyeceğini merak ediyor.
Giriş Tarihi: 12.05.2021
00:43 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
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Yeni sezon bekleniyordu, lapa lapa döküldüler. Final iddiaları da cabası oldu. Son kurbanı ise Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı oldu. Birçok dizi yaz ayları öncesinde sezon finali kararı aldı. Kanallar bu yarıyılda beklenen reyting oranlarına ulaşamayan dizilerin fişini bir bir çekiyor. Özellikle de Show TV yeni sezona tamamen yenilenmiş bir yayın akışıyla başlayacak. Show TV'nin başarılı yapımları arasında yer alan Arıza diziside bekleneni karşılayamadan final kararı almıştı. Diziseverler gelecek final haberlerini yakından takip ediyor.
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ARIZA NEDEN FİNAL YAPTI?
Yine Show TV ekranlarında yeni sezonda büyük umutlarla ekranlara gelmeye başlayan Arıza dizisi de beklenen izleme oranlarını yakalayamayan dizilerden biri oldu. Arıza dizisi reyting savaşına sadece 30 bölüm dayanabildi. Sezon sonunu bile göremeden 30. bölümüyle final yapan Arıza dizisi reyting kurbanı olan diziler arasındaki yerini aldı.
MENAJERİMİ ARA NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
Menajerimi Ara dizisi de bu sezon yayın hayatına başlayan dizilerden biri oldu. Başrollerinde Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, gibi ünlü isimlerin yer aldığı Menajerimi ara dizisi, Magazin dünyasından tanıdığımız ünlülerin gündelik hayatını ve o herkesin merak ettiği ışıltılı hayatın perde arkasını gözler önüne seriyordu. İlk bölümleriyle büyük dikkat çeken Menajerimi ara dizisi ne yazık ki reyting sıralamasında alt basamaklara düştü. Bu düşüş ne yazık ki Menajerimi ara dizisinin sezon sonunda final yapmasına neden olacak.
HERCAİ NEDEN FİNAL YAPTI
ATV ekranlarında 3 sezon boyunca yayın hayatını sürdüren Hercai dizisi de sezon sonunu göremeden final yapan dizilerden biri oldu. Mardin'de yaşayan iki düşman aşiretinin torunları olan Miran ve Reyyan'ın imkansız aşkı üzerine kurulan hikayesiyle ilgi çeken ve 3 sezon boyunca reyting sıralamasında üst sıralarda yer alan Hercai dizisi, Miran ve Reyyan'ın evlenmesi ve bebeklerini kucaklarına almasıyla birlikte mutlu sonla bitti.
SEFİRİN KIZI NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?
Star TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sefirin Kızı dizisinin final tarihi kesinleşti. Bu hafta yayınlanan 52. bölümüyle ekranlara veda edecek olan Sefirin Kızı dizisinin hayranları bu karara oldukça üzüldü. Ancak Sefirin Kızı dizisi, ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün dizinin oyuncu kadrosundan ayrıldıktan sora eski reyting oranlarına erişemedi. Diziye Nare karakterin yerine Mavi karakteriyle birlikte Tuba Büyüküstün dahil olsa da ne yazık ki dizi eski günlerini arar oldu. Ne yazık ki zamanında milyonları her hafta ekranları başına bağlayan Sefirin Kızı dizisi kesin olarak bu hafta ekranlara ve izleyenlerine veda ediyor.