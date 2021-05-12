Yeni sezon bekleniyordu, lapa lapa döküldüler! Final iddiaları da cabası oldu! Son kurbanı ise...

SEFİRİN KIZI NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Star TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sefirin Kızı dizisinin final tarihi kesinleşti. Bu hafta yayınlanan 52. bölümüyle ekranlara veda edecek olan Sefirin Kızı dizisinin hayranları bu karara oldukça üzüldü. Ancak Sefirin Kızı dizisi, ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün dizinin oyuncu kadrosundan ayrıldıktan sora eski reyting oranlarına erişemedi. Diziye Nare karakterin yerine Mavi karakteriyle birlikte Tuba Büyüküstün dahil olsa da ne yazık ki dizi eski günlerini arar oldu. Ne yazık ki zamanında milyonları her hafta ekranları başına bağlayan Sefirin Kızı dizisi kesin olarak bu hafta ekranlara ve izleyenlerine veda ediyor.