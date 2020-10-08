Yeni sevgilisiyle yakalanan Can Yaman gittiği mekanda uyuyakaldı

Son yılların en çok konuşulan oyuncularından olan Can Yaman, önceki gece Ortaköy'de bulunan bir mekanda eğlendi. Yeni kız arkadaşıyla keyifli anlar yaşayan Yaman, dışarıda bekleyen gazetecilerin olduğunu öğrenince hedef şaşırtmak için kız arkadaşını önden gönderdi. Gazetecilerin ayrılmasını bekleyen oyuncu, mekanda uyuyakaldı.