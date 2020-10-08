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Yeni sevgilisiyle yakalanan Can Yaman gittiği mekanda uyuyakaldı

Son yılların en çok konuşulan oyuncularından olan Can Yaman, önceki gece Ortaköy'de bulunan bir mekanda eğlendi. Yeni kız arkadaşıyla keyifli anlar yaşayan Yaman, dışarıda bekleyen gazetecilerin olduğunu öğrenince hedef şaşırtmak için kız arkadaşını önden gönderdi. Gazetecilerin ayrılmasını bekleyen oyuncu, mekanda uyuyakaldı.

Giriş Tarihi: 08.10.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 09:34
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Yeni sevgilisiyle yakalanan Can Yaman gittiği mekanda uyuyakaldı

Ünlü oyuncu Can Yaman, önceki gün yeni tanıştığı kız arkadaşıyla Ortaköy'de bulunan Ruby adlı mekanda eğlendi.

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Yeni sevgilisiyle yakalanan Can Yaman gittiği mekanda uyuyakaldı

Yaman, saat 24.00'te dışarıda gazetecilerin kendisini beklediğini öğrenince hedef şaşırtmak için sevgilisini önden gönderdi.

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Yeni sevgilisiyle yakalanan Can Yaman gittiği mekanda uyuyakaldı

Fakat alkolün etkisiyle uyuyakalan oyuncu, sabahın ilk ışıklarına kadar mekandan ayrılmadı.

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Yeni sevgilisiyle yakalanan Can Yaman gittiği mekanda uyuyakaldı

Yaman daha sonra deniz taksi çağırarak evinin yolunu tuttu.

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Yeni sevgilisiyle yakalanan Can Yaman gittiği mekanda uyuyakaldı

Mekandan erken ayrılan kız arkadaşı ise çıkışta "Can ile yeni tanıştık, konuştuk" açıklamasını yaptı.