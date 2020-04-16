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Yeni sevgilisiyle görüntülenen Alp Navruz kaçtı: Yanımdan hemen uzaklaş

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan 'evde kal' çağrısına uymayan oyuncu Alp Navruz, yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı. Sahilde yürüme yasağını hiçe sayan oyuncunun maske takmadığı da görüldü. Görüntülendiğini fark eden Navruz, 'Yanımdan uzaklaş' diyerek sevgilisini uzaklaştırmaya çalışsa da görüntülenmekten kaçamadı.

Giriş Tarihi: 16.04.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 11:07
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Yeni sevgilisiyle görüntülenen Alp Navruz kaçtı: Yanımdan hemen uzaklaş

Oyuncu Alp Navruz, önceki gün yeni sevgilisiyle Kireçburnu sahilinde objektiflere yakalandı.

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Yeni sevgilisiyle görüntülenen Alp Navruz kaçtı: Yanımdan hemen uzaklaş

Corona virüs salgını nedeniyle yetkililerin 'Evde Kal' çağrısına uymayan Alp Navruz, bununla da yetinmedi. Sahilde yürüme yasağını da hiçe sayan oyuncunun maske takmadığı görüldü.

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Yeni sevgilisiyle görüntülenen Alp Navruz kaçtı: Yanımdan hemen uzaklaş

Sahil boyu yürüyüş yapan Navruz'un kız arkadaşının, ara ara maskesini takıp çıkardığı ise dikkatlerden kaçmadı.

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Yeni sevgilisiyle görüntülenen Alp Navruz kaçtı: Yanımdan hemen uzaklaş

Görüntülendiğini fark eden 30 yaşındaki oyuncu, sevgilisine, "Yanımdan uzaklaş" dese de görüntü vermekten kurtulamadı.

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Yeni sevgilisiyle görüntülenen Alp Navruz kaçtı: Yanımdan hemen uzaklaş

Sevgilisi Navruz'un yanından ayrılıp, elleriyle suratını kapatıp uzaklaştı.