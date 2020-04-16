Yeni sevgilisiyle görüntülenen Alp Navruz kaçtı: Yanımdan hemen uzaklaş

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan 'evde kal' çağrısına uymayan oyuncu Alp Navruz, yeni sevgilisiyle kameralara yakalandı. Sahilde yürüme yasağını hiçe sayan oyuncunun maske takmadığı da görüldü. Görüntülendiğini fark eden Navruz, 'Yanımdan uzaklaş' diyerek sevgilisini uzaklaştırmaya çalışsa da görüntülenmekten kaçamadı.