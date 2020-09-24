Yeni Hayat’ın Yasemin’i Melisa Aslı Pamuk’un sevgilisi herkesi şaşırttı!

Yeni hayat dizisinde Yasemin karakterini canlandıran ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Melisa Aslı Pamuk, son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. Dizide Serkan Çayoğlu ve Tayanç Ayaydın ile güzel bir uyum yakalayan Pamuk'un özel hayatı merak konusu oldu. Kameralardan uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte Yeni Hayat'ın yıldızı Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi...