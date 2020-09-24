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Yeni Hayat’ın Yasemin’i Melisa Aslı Pamuk’un sevgilisi herkesi şaşırttı!

Yeni hayat dizisinde Yasemin karakterini canlandıran ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Melisa Aslı Pamuk, son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. Dizide Serkan Çayoğlu ve Tayanç Ayaydın ile güzel bir uyum yakalayan Pamuk'un özel hayatı merak konusu oldu. Kameralardan uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte Yeni Hayat'ın yıldızı Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi...

Giriş Tarihi: 24.09.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 14:35
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Yeni Hayat’ın Yasemin’i Melisa Aslı Pamuk’un sevgilisi herkesi şaşırttı!

Melisa Aslı Pamuk Yeni Hayat dizisinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Kameralardan uzak bir hayat yaşayan ve özel hayatıyla merak konusu olan Melisa Aslı Pamuk'un sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte Melisa Aslı Pamuk başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni Hayat’ın Yasemin’i Melisa Aslı Pamuk’un sevgilisi herkesi şaşırttı!

SEDA BAKAN

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Yeni Hayat’ın Yasemin’i Melisa Aslı Pamuk’un sevgilisi herkesi şaşırttı!

SEDA BAKAN VE EŞİ ALİ EREL

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Yeni Hayat’ın Yasemin’i Melisa Aslı Pamuk’un sevgilisi herkesi şaşırttı!

SEDA BAKAN VE EŞİ ALİ EREL

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Yeni Hayat’ın Yasemin’i Melisa Aslı Pamuk’un sevgilisi herkesi şaşırttı!

BUĞRA GÜLSOY