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Yemek videolarıyla takipçisi milyonu aşan Taha Duymaz: 'Çok ayıpladılar ama yılmadım'

Sosyal medyadan paylaştığı yemek videolarıyla adını duyuran Taha Duymaz, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı haline geldi. 5 metrekarelik mutfağında yaptığı yöresel yemekleri sosyal medya hesabından paylaşan 17 yaşındaki Taha Duymaz, ileride iyi bir aşçı olmayı hedeflediğini söyledi. Küçüklüğünden beri mutfağa ilgi duyduğunu belirten duymaz, 'Erkek çocuğunun mutfakta ne işi var?' denilerek çok ayıplandığını ama yılmadan çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 29.05.2020 12:05 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 12:08
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Yemek videolarıyla takipçisi milyonu aşan Taha Duymaz: 'Çok ayıpladılar ama yılmadım'

Hatay'da, kırsal bir mahalledeki evlerinin mutfağında yaptığı yemekleri ve tarifini sosyal medyadan paylaşarak ilgi odağı haline gelen 17 yaşındaki Taha Duymaz, ileride iyi bir aşçı olmayı hedefliyor.

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Yemek videolarıyla takipçisi milyonu aşan Taha Duymaz: 'Çok ayıpladılar ama yılmadım'

Yayladağı ilçesinde, Suriye sınırına yakın Güveççi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Duymaz, 5 metrekarelik mutfaklarında yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri sosyal medyadan paylaşmaya başladı.

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Yemek videolarıyla takipçisi milyonu aşan Taha Duymaz: 'Çok ayıpladılar ama yılmadım'

Kısa sürede sosyal medyanın ilgi odağı haline gelen Duymaz, ünlü isimlerin de kendisine destek vermesiyle çok sayıda takipçi kazandı.

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Yemek videolarıyla takipçisi milyonu aşan Taha Duymaz: 'Çok ayıpladılar ama yılmadım'

Duymaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 kardeş olduklarını ve küçüklükten bu yana mutfak işlerine ilgi duyduğunu söyledi.

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Yemek videolarıyla takipçisi milyonu aşan Taha Duymaz: 'Çok ayıpladılar ama yılmadım'

Elindeki az imkanla küçük mutfağında yemekler yapıp sosyal medyada paylaştığını anlatan Duymaz, şunları belirtti: