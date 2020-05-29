Yemek videolarıyla takipçisi milyonu aşan Taha Duymaz: 'Çok ayıpladılar ama yılmadım'

Sosyal medyadan paylaştığı yemek videolarıyla adını duyuran Taha Duymaz, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı haline geldi. 5 metrekarelik mutfağında yaptığı yöresel yemekleri sosyal medya hesabından paylaşan 17 yaşındaki Taha Duymaz, ileride iyi bir aşçı olmayı hedeflediğini söyledi. Küçüklüğünden beri mutfağa ilgi duyduğunu belirten duymaz, 'Erkek çocuğunun mutfakta ne işi var?' denilerek çok ayıplandığını ama yılmadan çalışmaya devam ettiğini belirtti.