Yasemin Özilhan çizmesinin fiyatıyla dudak uçuklattı

Bir dönem yer aldığı Doktorlar dizisiyle ünlenen Yasemin Özilhan, iş adamı İzzet Özilhan ile yaptığı evlilik sonrası oyunculuğu bırakmıştı. Şimdilerde moda dünyasında yaptıklarıyla adından söz ettiren Özilhan'ın sosyal medyada geniş hayran kitlesine ulaştı. Her zaman güzelliği ve zarifliğiyle konuşulan ünlü isim bu kez makyajsız haliyle olay oldu. Bu hali kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte Yasemin Özilhan ve birçok ünlü ismin makyajsız hali…