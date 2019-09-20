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Yasemin Özilhan çizmesinin fiyatıyla dudak uçuklattı
Bir dönem yer aldığı Doktorlar dizisiyle ünlenen Yasemin Özilhan, iş adamı İzzet Özilhan ile yaptığı evlilik sonrası oyunculuğu bırakmıştı. Şimdilerde moda dünyasında yaptıklarıyla adından söz ettiren Özilhan'ın sosyal medyada geniş hayran kitlesine ulaştı. Stiliyle ve marjinal kombinleriyle her zaman şık görünen Özilhan önceki gün Nişantaşı'nda görünütülendi. Kıyafetleriyle dikkat çeken Yasemin Özilhan'ın çizmelerinin fiyatı ise dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 20.09.2019 14:29 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 14:35
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