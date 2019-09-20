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Yasemin Özilhan çizmesinin fiyatıyla dudak uçuklattı

Bir dönem yer aldığı Doktorlar dizisiyle ünlenen Yasemin Özilhan, iş adamı İzzet Özilhan ile yaptığı evlilik sonrası oyunculuğu bırakmıştı. Şimdilerde moda dünyasında yaptıklarıyla adından söz ettiren Özilhan'ın sosyal medyada geniş hayran kitlesine ulaştı. Stiliyle ve marjinal kombinleriyle her zaman şık görünen Özilhan önceki gün Nişantaşı'nda görünütülendi. Kıyafetleriyle dikkat çeken Yasemin Özilhan'ın çizmelerinin fiyatı ise dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 20.09.2019 14:29 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 14:35
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Yasemin Özilhan çizmesinin fiyatıyla dudak uçuklattı

Giydiği kıyafetler ve tarzıyla adından söz ettiren Yasemin Özilhan, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Çizmesi ve kısa şortuyla dikkat çeken Yasemin Özilhan, uzun süre mağazaları dolaştı.

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Yasemin Özilhan çizmesinin fiyatıyla dudak uçuklattı

ÇİZMELEISABEL MARTA MARKASINA AİT

Yasemin Özilhan'ın, Isabel Marta marka çizme fiyatının 10 bin 350 TL olduğu öğrenildi.

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Yasemin Özilhan çizmesinin fiyatıyla dudak uçuklattı

Bir dönem yer aldığı Doktorlar dizisiyle ünlenen Yasemin Özilhan, iş adamı İzzet Özilhan ile yaptığı evlilik sonrası oyunculuğu bırakmıştı. Şimdilerde moda dünyasında yaptıklarıyla adından söz ettiren Özilhan'ın sosyal medyada geniş hayran kitlesine ulaştı. Her zaman güzelliği ve zarifliğiyle konuşulan ünlü isim bu kez makyajsız haliyle olay oldu. Bu hali kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte Yasemin Özilhan ve birçok ünlü ismin makyajsız hali…

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Yasemin Özilhan çizmesinin fiyatıyla dudak uçuklattı

Neslihan Atagül

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Yasemin Özilhan çizmesinin fiyatıyla dudak uçuklattı

Neslihan Atagül