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Yapımcı Faruk Turgut'tan itiraf: Can Yaman mağduriyeti yaşıyoruz
Yapımcı Faruk Turgut, katıldığı üniversite panelinde dizi sektörünün geleceği üzerine konuştu. Yeni dönemde dijitale kayan dizi sektörü üzerine konuşan Turgut, son dönemde çeşitli skandallarla gündeme gelen Can Yaman hakkında da konuştu. Erkenci Kuş dizisiyle beklediklerinden daha büyük bir etki yarattığını söyleyen Turgut, "Çok tutulan Can Yaman karakterinin mağduriyetini yaşıyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 20.12.2019 17:25 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 17:28
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