Yalı Çapkını’nın yıldızı Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’ndan ayrılık iddiaları sonrası ilk hamle! Son noktayı koydu

Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu 2018 yılından beri aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile ayrıldığı iddiasıyla gündeme oturdu. Çiftin geçtiğimiz hafta yollarını ayırdığı ve Mert Yazıcıoğlu'nun birlikte yaşadıkları evi terk ettiği ileri sürüldü. İlişkinin bitme nedeni olarak ise Mert Yazıcıoğlu'nun son dizideki partneri Hafsanur Sancakturan'la ilişkisi gösterildi. Çıkan haberlere sessiz kalan çiftten ilk hamle geldi. Afra Saraçoğlu son hamlesiyle iddialara son noktayı koydu.