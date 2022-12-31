31 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yalı Çapkını’nın yıldızı Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’ndan ayrılık iddiaları sonrası ilk hamle! Son noktayı koydu

Yalı Çapkını’nın yıldızı Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’ndan ayrılık iddiaları sonrası ilk hamle! Son noktayı koydu

Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu 2018 yılından beri aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile ayrıldığı iddiasıyla gündeme oturdu. Çiftin geçtiğimiz hafta yollarını ayırdığı ve Mert Yazıcıoğlu'nun birlikte yaşadıkları evi terk ettiği ileri sürüldü. İlişkinin bitme nedeni olarak ise Mert Yazıcıoğlu'nun son dizideki partneri Hafsanur Sancakturan'la ilişkisi gösterildi. Çıkan haberlere sessiz kalan çiftten ilk hamle geldi. Afra Saraçoğlu son hamlesiyle iddialara son noktayı koydu.

Giriş Tarihi: 31.12.2022 13:21 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 13:21
  • 1
  • 19
Yalı Çapkını’nın yıldızı Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’ndan ayrılık iddiaları sonrası ilk hamle! Son noktayı koydu

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Afra Saraçoğlu, 2018 yılında meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Yalı Çapkını’nın yıldızı Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’ndan ayrılık iddiaları sonrası ilk hamle! Son noktayı koydu

Sosyal medya hesaplarında yaptıkları romantik paylaşımlarla sık sık gündem olan ikili, sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden oldu.

  • 3
  • 19
Yalı Çapkını’nın yıldızı Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’ndan ayrılık iddiaları sonrası ilk hamle! Son noktayı koydu

Ancak Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile samimi görüntüleri çiftin ayrıldığı yönündeki iddiaları da beraberinde getirdi.

  • 4
  • 19
Yalı Çapkını’nın yıldızı Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’ndan ayrılık iddiaları sonrası ilk hamle! Son noktayı koydu

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bir süre önce dizilerinin yapım şirketi OGM Pictures'ın yeni yıl yemeğine katıldı.

  • 5
  • 19
Yalı Çapkını’nın yıldızı Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu’ndan ayrılık iddiaları sonrası ilk hamle! Son noktayı koydu

Ardından eğlence Emirgan'daki bir mekanda devam etti. Yapım ekibiyle birlikte eğlenen iki oyuncunun buradaki samimi görüntüleri ise basına yansıdı.