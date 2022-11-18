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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu herkesi şaşırttı! Meğer aralarında...

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Afra Saraçoğlu sosyal medyanın da gündemine oturdu. Rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le yakaladıkları uyumla izleyicilerden tam puan alan Saraçoğlu özel hayatıyla yakın takibe alındı. Uzun süredir oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile birliktelik yaşayan güzel oyuncu paylaşımlarıyla da takipçilerinden beğeni topladı. Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu arasındaki gerçek ise herkesi şoke etti.

Giriş Tarihi: 18.11.2022 16:57 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 16:58
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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu herkesi şaşırttı! Meğer aralarında

Yalı Çapkını dizisinin güzel oyuncusu Afra Saraçoğlu izleyiciler tarafında yakın takibe alındı. Seyran karakteriyle ekranda fırtınalar estiren güzel oyuncu özel hayatıyla da yakın takibe alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu herkesi şaşırttı! Meğer aralarında

Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu arasındaki yaş farkı ise herkesi şoke etti.

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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu herkesi şaşırttı! Meğer aralarında

İşte Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu herkesi şaşırttı! Meğer aralarında

Hande Erçel - 24 Kasım 1993

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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu herkesi şaşırttı! Meğer aralarında

Kerem Bürsin - 4 Haziran 1987