Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu ve sevgilisi Mert Yazıcıoğlu herkesi şaşırttı! Meğer aralarında...

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Afra Saraçoğlu sosyal medyanın da gündemine oturdu. Rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le yakaladıkları uyumla izleyicilerden tam puan alan Saraçoğlu özel hayatıyla yakın takibe alındı. Uzun süredir oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile birliktelik yaşayan güzel oyuncu paylaşımlarıyla da takipçilerinden beğeni topladı. Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu arasındaki gerçek ise herkesi şoke etti.