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Yalı Çapkını setinde gerginlik! Dizinin Ferit’i Mert Ramazan Demir diziden çıkarılıyor mu?

Yalı Çapkını dizisiyle bir anda gündeme oturan Mert Ramazan Demir şaşırtan bir iddia ile gündeme geldi. Dizide Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşan Demir'in diziden çıkarılacağı öne sürüldü. Senaryonun gidişatından rahatsız olduğu konuşulan oyuncunun senaristlerle gerginlik yaşadığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 12.01.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 12:00
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Yalı Çapkını setinde gerginlik! Dizinin Ferit’i Mert Ramazan Demir diziden çıkarılıyor mu?

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Yalı Çapkını ile büyük bir çıkış yakalayan Mert Ramazan Demir'in Ferit karakterinin davranışlarından rahatsız olduğu ve bu konuda senaristlerle gerginlik yaşadığı iddia edildi.

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Yalı Çapkını setinde gerginlik! Dizinin Ferit’i Mert Ramazan Demir diziden çıkarılıyor mu?

İddia göre Mert Ramazan Demir, canlandırdığı Ferit Korhan karakterinin 4 kadınla birden aşk yaşamasına sinirlendi.

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Yalı Çapkını setinde gerginlik! Dizinin Ferit’i Mert Ramazan Demir diziden çıkarılıyor mu?

Karakterin gidişatını beğenmeyen ünlü oyuncunun senaristlerle arası bozulunca Yalı Çapkını'ndaki rolü sallantıya girdi.

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Yalı Çapkını setinde gerginlik! Dizinin Ferit’i Mert Ramazan Demir diziden çıkarılıyor mu?

Sosyal medyayı sallayan iddia sonrası izleyici küplere bindi. Mert Ramazan Demir'in memnuniyetsizliğini haklı bulanlar kadar, ''Bunları rolü kabul etmeden önce düşünecekti'' diyenler de oldu.

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Yalı Çapkını setinde gerginlik! Dizinin Ferit’i Mert Ramazan Demir diziden çıkarılıyor mu?

Bazı izleyiciler ise 'Mert Ramazan giderse reytingler çakılır' diyerek isyan etti.