Yalı Çapkını setinde gerginlik! Dizinin Ferit’i Mert Ramazan Demir diziden çıkarılıyor mu?

Yalı Çapkını dizisiyle bir anda gündeme oturan Mert Ramazan Demir şaşırtan bir iddia ile gündeme geldi. Dizide Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaşan Demir'in diziden çıkarılacağı öne sürüldü. Senaryonun gidişatından rahatsız olduğu konuşulan oyuncunun senaristlerle gerginlik yaşadığı iddia edildi.