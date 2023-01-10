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Haberler Galeri Wednesday 2. sezon müjdesi geldi! Wednesday 2. sezonda neler olacak? İkinci sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte gelecek?

Wednesday 2. sezon müjdesi geldi! Wednesday 2. sezonda neler olacak? İkinci sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte gelecek?

Wednesday 2. sezonu ne zaman gelecek sorusunun cevabı fenomen dizinin sevenleri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Zeki, alaycı ve azıcık içi geçmiş bir kız olan Wednesday Addams'ın maceralarını anlatan dizinin 2. sezon 1. bölümü için nefesler tutuldu. Peki Wednesday 2. sezon ne zaman? İşte sevilen diziye dair son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2023 23:27 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 23:27
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Wednesday 2. sezon müjdesi geldi! İkinci sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte gelecek? Wednesday 2. sezonda neler olacak?

Wednesday dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana yoğun ilgi toplayarak büyük bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Yönetmenliğini usta yönetmen Tim Burton'ın üstlendiği dizi ilk haftada 341,23 milyon saat izlenmeye ulaşarak, 335 milyon saat izlenmeyle rekoru elinde bulunduran 'Stranger Things'in 4. sezonunu geçti. Peki Wednesday 2. sezon ne zaman? Wednesday 2 sezonu hangi tarihte yayınlanacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Wednesday 2. sezon müjdesi geldi! İkinci sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte gelecek? Wednesday 2. sezonda neler olacak?

WEDNESDAY İKİNCİ SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Diziyi bir solukta bitiren hayranlar, ikinci sezonu sabırsızlıkla bekliyor. Gelen son dakika haberine göre; dizi 2. sezon için onay aldı. Kısa zamanda yayın tarihinin de netleşeceği öngörülüyor.

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Wednesday 2. sezon müjdesi geldi! İkinci sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte gelecek? Wednesday 2. sezonda neler olacak?

WEDNESDAY DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturuyor.

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Wednesday 2. sezon müjdesi geldi! İkinci sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte gelecek? Wednesday 2. sezonda neler olacak?

Zeki ve alaycı bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırıyor.

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Wednesday 2. sezon müjdesi geldi! İkinci sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte gelecek? Wednesday 2. sezonda neler olacak?

WEDNESDAY 2. SEZONDA NELER OLACAK?

Henüz dizinin 2. sezonun da işlenecek olan konuya dair detaylar bilinmiyor. Konuya ilişkin gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.