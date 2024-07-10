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Wanda Nara'dan boşanma iddialarına yanıt! Eşi Mauro Icardi'yi takipten çıkmıştı! Meğer sebebi...

Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, sosyal medyada verdiği pozlarla dikkat çekiyordu. Ancak son zamanlarda çiftten gelen haberler, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Wanda Nara, Mauro Icardi'yi sosyal medyada takipten çıkmıştı. Arjantin basınında çıkan haberlere göre, Wanda Nara'nın boşanma davası açacağı iddia edildi. Bu gelişme, magazin gündemine bomba gibi düştü. Nara, konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

ahaber.com.tr
Giriş: 10.07.2024 10:02
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Wanda Nara’dan boşanma iddialarına yanıt! Eşi Mauro Icardi’yi takipten çıkmıştı! Meğer sebebi...

Galatasaray'ın yıldız golcüsü, Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaştıkları samimi anlarla gündeme gelmişti.

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Wanda Nara’dan boşanma iddialarına yanıt! Eşi Mauro Icardi’yi takipten çıkmıştı! Meğer sebebi...

Ancak çift, bu sefer de ayrılık iddialarıyla gündeme bomba gibi düştü.

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Wanda Nara’dan boşanma iddialarına yanıt! Eşi Mauro Icardi’yi takipten çıkmıştı! Meğer sebebi...

'Aşkın olayım' şarkısıyla bütünleşen Icardi, sadece futboluyla değil eşi Wanda Nara ile yaşadığı aşk ve eğlenceli paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyordu.

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Wanda Nara’dan boşanma iddialarına yanıt! Eşi Mauro Icardi’yi takipten çıkmıştı! Meğer sebebi...

BOŞANIYORLAR MI?

Ancak iki isim hakkında gelen son haber şoke eden cinsten.

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Wanda Nara’dan boşanma iddialarına yanıt! Eşi Mauro Icardi’yi takipten çıkmıştı! Meğer sebebi...

WANDA ICARDI'YI TAKİPTEN ÇIKTI

Arjantinli golcünün eşi Wanda Nara, Icardi'yi Instagram'da takipten çıktı.