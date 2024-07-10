Wanda Nara'dan boşanma iddialarına yanıt! Eşi Mauro Icardi'yi takipten çıkmıştı! Meğer sebebi...

Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, sosyal medyada verdiği pozlarla dikkat çekiyordu. Ancak son zamanlarda çiftten gelen haberler, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Wanda Nara, Mauro Icardi'yi sosyal medyada takipten çıkmıştı. Arjantin basınında çıkan haberlere göre, Wanda Nara'nın boşanma davası açacağı iddia edildi. Bu gelişme, magazin gündemine bomba gibi düştü. Nara, konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.