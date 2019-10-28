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Vuslat dizisinin Aziz’i Kadir Doğulu yaşıyla merak konusu oldu! İşte Kadir Doğulu’nun yaşı

Trt ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisinde canlandırdığı Aziz Korkmazer karakterine hayat veren Kadir Doğulu, başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla gönülleri fethetti. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Neslihan Atagül'le dünyaevine giren Kadir Doğulu'nun yaşı merak konusu oldu. İşte Vuslat dizisinin yıldızı Kadir Doğulu'nun yaşı.

Giriş Tarihi: 28.10.2019 13:11 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 13:14
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Vuslat dizisinin Aziz’i Kadir Doğulu yaşıyla merak konusu oldu! İşte Kadir Doğulu’nun yaşı

Vuslat dizisinde canlandırdığı Aziz Korkmazer karakterine hayat veren Kadir Doğulu, başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla gönülleri fethetti. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Neslihan Atagül'le dünyaevine giren Kadir Doğulu'nun yaşı merak konusu oldu. İşte Vuslat dizisinin yıldızı Kadir Doğulu ve birçok ünlü ismin yaşı.

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Vuslat dizisinin Aziz’i Kadir Doğulu yaşıyla merak konusu oldu! İşte Kadir Doğulu’nun yaşı

BURCU ESMERSOY

2 Ekim 1976

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Vuslat dizisinin Aziz’i Kadir Doğulu yaşıyla merak konusu oldu! İşte Kadir Doğulu’nun yaşı

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

1 NİSAN 1986

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Vuslat dizisinin Aziz’i Kadir Doğulu yaşıyla merak konusu oldu! İşte Kadir Doğulu’nun yaşı

DEMET ŞENER

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Vuslat dizisinin Aziz’i Kadir Doğulu yaşıyla merak konusu oldu! İşte Kadir Doğulu’nun yaşı

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991