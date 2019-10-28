Vuslat dizisinin Aziz’i Kadir Doğulu yaşıyla merak konusu oldu! İşte Kadir Doğulu’nun yaşı

Vuslat dizisinde canlandırdığı Aziz Korkmazer karakterine hayat veren Kadir Doğulu, başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla gönülleri fethetti. 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Neslihan Atagül'le dünyaevine giren Kadir Doğulu'nun yaşı merak konusu oldu. İşte Vuslat dizisinin yıldızı Kadir Doğulu ve birçok ünlü ismin yaşı.