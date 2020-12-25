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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri "Vaziyet alın burası karışacak" Kurtlar Vadisi'nin yıldızı ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi... "Vaziyet alın burası karışacak" Kurtlar Vadisi'nin yıldızı ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi...
Kurtlar Vadisi dizisinde, "Pusat" karakterine hayat vererek gönüllere taht kuran sevilen oyuncu Görkem Sevindik'in yeni adresi belli oluyor. Yakın dönemde Ramo ve Söz dizilerinde sahne alan oyuncunun yeni adresi merak ediliyordu. Oyuncu Görkem Sevindik, hayranlarına müjdeli haberi verdi. Yakın zamanda başlayacak "Kırmızı Kamyon" dizisinde sahne alması beklenen oyuncunun alacağı rol ise merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 25.12.2020 16:02 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020 16:08
Kurtlar Vadisi, Söz ve Ramo dizileri ile hayatımıza giriş yapan Görkem Sevindik'in yeni adresi belli oluyor. Yakın zamanda ekranlarda olması beklenen "Kırmızı Kamyon" dizisinde rol alması beklenen oyuncudan açıklama geldi. Çekimleri süren diziden yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Sevindik'in hayranları oyuncunun yeni dizisi hakkında detayları merak ederken, gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Ancak oyuncunun Söz dizisi hakkında paylaşım yapması ise kafaları karıştırdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR GÖRKEM SEVİNDİK YENİ SEZONDA HANGİ DİZİDE OYNAYACAK?
Görkem Sevindik'in yeni sezonda Kırmızı Kamyon adlı dizide rol alacağı söylentiler arasında yer aldı. Ancak konu hakkında dizinin yapımcı şirketinden resmi bir açıklama yapılmadı.
GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?
Görkem Sevindik, 17 Ekim 1986 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tamamlamıştır.
İlk oyunculuk deneyimini Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde yaşamıştır. Dizide Süleyman Çakır'ın oğlu Pusat Çakır'ı canlandırmıştır.
İlk oyunculuk deneyimini Pusat karakteri ile yaşayan Görkem Sevindik, Kalbim Seni Seçti, Söz ve Ramo gibi yapımlarda rol almıştır.
Emin Ersin Sevindik'in kardeşidir. Kardeşi de Görkem gibi oyuncudur.