"Vaziyet alın burası karışacak" Kurtlar Vadisi'nin yıldızı ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi...

Kurtlar Vadisi, Söz ve Ramo dizileri ile hayatımıza giriş yapan Görkem Sevindik'in yeni adresi belli oluyor. Yakın zamanda ekranlarda olması beklenen "Kırmızı Kamyon" dizisinde rol alması beklenen oyuncudan açıklama geldi. Çekimleri süren diziden yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Sevindik'in hayranları oyuncunun yeni dizisi hakkında detayları merak ederken, gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Ancak oyuncunun Söz dizisi hakkında paylaşım yapması ise kafaları karıştırdı.