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Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna flaş isim! Diriliş Ertuğrul'da ortalığı kasıp kavurmuştu! Ayak sesleri...

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da beklenmeyen hamleler geliyor. Gündemde yer alan dizinin kadrosuna bomba bir isim katılacak. Diriliş Ertuğrul'da ortalığı kasıp kavurmuştu. Uyanış Büyük Selçuklu kadrosunda yer alacak isimin hangi karaktere hayat vereceği merak ediliyor. İşte, yeni sezon öncesi Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna katılacak isim...

Giriş Tarihi: 11.04.2021 23:13 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 23:13
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Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna flaş isim! Diriliş Ertuğrul'da ortalığı kasıp kavurmuştu! Ayak sesleri...

İzleyicileri heyecanlandıran önemli gelişme yaşandı. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna önemli bir isim katılıyor. Sezon finalleri öncesinde hayranları dizilerin kadrolarına katılacak isimleri merak ediyor. Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna flaş isim. Diriliş Ertuğrul'da ortalığı kasıp kavurmuştu. Diziye katılacak isimin hangi karakteri canlandıracağı merak ediliyor ve takip ediliyor. İşte, yeni sezon öncesi Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katılacak isim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna flaş isim! Diriliş Ertuğrul'da ortalığı kasıp kavurmuştu! Ayak sesleri...

Diriliş Ertuğrul'daki Titan rolüyle hafızalara kazınan, başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken Ogün Kaptanoğlu'nun Salı akşamları TRT 1'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Uyanış Büyük Selçuklu dizi kadrosuna katılacağı haberleri gündemde büyük yankı uyandırdı. Ogün Kaptanoğlu'nun Uyanış Büyük Selçuklu kadrosunda hangi rolü canlandıracağı merak konusu oldu ve araştırılmaya başlandı.

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Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna flaş isim! Diriliş Ertuğrul'da ortalığı kasıp kavurmuştu! Ayak sesleri...

OGÜN KAPTANOĞLU UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU'YA MI KATILDI*

Gazateci Birsen Altuntaş'ın haberine göre TRT'nin Akli Film imzalı reyting rekortmeni dizisi "Uyanış Büyük Selçuklu" haziran ayında sezon finali yapacak. Dev kadrolu diziye son olarak Turahan rolüyle Ogün Kaptanoğlu konuk oyuncu olacak.

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Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna flaş isim! Diriliş Ertuğrul'da ortalığı kasıp kavurmuştu! Ayak sesleri...

Sezon finaline doğru ekipte ayrılık yaşanıp yaşanmayacağı da merak konusu oldu. Yeni bir değişiklik olmazsa aynı ana kadronun yeni sezonda da seyirci karşısına çıkması bekleniyor. Akli Film'in geçen haftalarda görüştüğü Barış Arduç'la ilgili son durum ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

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Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna flaş isim! Diriliş Ertuğrul'da ortalığı kasıp kavurmuştu! Ayak sesleri...

OGÜN KAPTANOĞLU KİMDİR?

1977 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ogün Kaptanoğlu, 1989 yılında Hülya Avşar ve Hakan Ural'ın başrollerini oynadığı Fotoğraflar adlı sinema filminde Ahmet rolünü canlandırdı.