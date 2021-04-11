Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna flaş isim! Diriliş Ertuğrul'da ortalığı kasıp kavurmuştu! Ayak sesleri...

İzleyicileri heyecanlandıran önemli gelişme yaşandı. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna önemli bir isim katılıyor. Sezon finalleri öncesinde hayranları dizilerin kadrolarına katılacak isimleri merak ediyor. Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna flaş isim. Diriliş Ertuğrul'da ortalığı kasıp kavurmuştu. Diziye katılacak isimin hangi karakteri canlandıracağı merak ediliyor ve takip ediliyor. İşte, yeni sezon öncesi Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katılacak isim...