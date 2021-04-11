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Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna flaş isim! Diriliş Ertuğrul'da ortalığı kasıp kavurmuştu! Ayak sesleri...
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da beklenmeyen hamleler geliyor. Gündemde yer alan dizinin kadrosuna bomba bir isim katılacak. Diriliş Ertuğrul'da ortalığı kasıp kavurmuştu. Uyanış Büyük Selçuklu kadrosunda yer alacak isimin hangi karaktere hayat vereceği merak ediliyor. İşte, yeni sezon öncesi Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna katılacak isim...
Giriş Tarihi: 11.04.2021 23:13Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 23:13