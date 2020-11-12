Uyanış Büyük Selçuklu 8. bölüm fragmanı? Ölümle pençeleşiyor! İhanet ağlarını ördü...

Yorgos, kardeşinin intikamını almak için Sencer'e ağır yaralar verip onu bulundukları uçurumdan aşağı atmıştı. Selçuklu askerlerinin ve Kınık Obası alplarının dört bir koldan aradığı, ölümle pençeleşmekte olan Sencer bulunabilecek midir?

Öte yandan ağabeyini kurtarmak için harekete geçen Elçin, Terken'in oyununa gelmişti, ağabeyini bulmayı umduğu yerde kendisini Melikşah'ın beklediğini görüp hayal kırıklığına uğramıştı.