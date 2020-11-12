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12 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Uyanış Büyük Selçuklu 8. bölüm fragmanı? Ölümle pençeleşiyor! İhanet ağlarını ördü... Uyanış Büyük Selçuklu 8. bölüm fragmanı? Ölümle pençeleşiyor! İhanet ağlarını ördü...
TRT 1 ekranlarının merakla takip edilen yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da fırtınalar esecek. Uyanış Büyük Selçuklu 7. bölümde; Büyük mücadelesi sonrasında Yorgos tarafından ölüme terk edilen Sencer'in son durumunun ne olacağı merak ediliyor. Dizinin son bölümde, Terken'in tuzağına düşerek Melikşah'ın arkasından planlar yapan Elçin'in planları ortaya çıkıyor. TRT 1 ekranlarının heyecan fırtınasına yol açan dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 12.11.2020 21:35 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 21:47
TRT 1 ekranlarının reytinglere damga vuran dizisi Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde; Batıniler'in içinde gizli görevi deşifre olan Sencer, Yorgos'un hain planı karşısında zor duruma düşüyor. Uyanış Büyük Selçuklu 7. son bölümde; Kardeşinin intikamı için yanıp tutuşan Yorgos'un, Sencer'i ölüme terketmesi büyük gerilime yol açıyor. Sencer hayatta kalma mücadelesi verirken, Elçin ise Terken'in tuzağına düşerek Melikşah'ı zor durumda bırakıyor. Dizinin hayranları 8. bölüm fragmanı araştırmaya başladı. Kendisine ihaneti öğrenenen Melikşah, Elçin'in kalemini tek hamlede kırmıştır. Selçuklu askerleri dört bir yanda hayatta kalma mücadelesi veren Sencer'i arıyor. Ekranlara damga vuran Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU FRAGMANI YAYINLANDI MI?
TRT 1 ekranlarının heyecan fırtınasına yol açan dizisi Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 8. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Merakla beklenen fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Batınilerin kirli yüzünü aşikâr eden Sencer, Melikşah'a verdiği sözü üzerine, Batınilerin kutsal emanetlerini ele geçirmiş, Behram'ı da esir almayı başarmıştı. Fakat beklenmedik bir hadise gerçekleşmiş, Yorgos'un tuzağına düşmüştü.
Yorgos, kardeşinin intikamını almak için Sencer'e ağır yaralar verip onu bulundukları uçurumdan aşağı atmıştı. Selçuklu askerlerinin ve Kınık Obası alplarının dört bir koldan aradığı, ölümle pençeleşmekte olan Sencer bulunabilecek midir?
Öte yandan ağabeyini kurtarmak için harekete geçen Elçin, Terken'in oyununa gelmişti, ağabeyini bulmayı umduğu yerde kendisini Melikşah'ın beklediğini görüp hayal kırıklığına uğramıştı.
Elçin'in ihanetine öfkelenen Melikşah, Elçin'e nasıl bir ceza verecektir?
Elçin'in asıl niyetini ifşa edip Melikşah'tan takdir bekleyen Terken'i nasıl bir sürpriz beklemektedir?