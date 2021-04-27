Üvey Baba'nın Lamia'sıydı! Burçin Abdullah son haliyle hayran bıraktı

1990'lı yıllarda ekranların en sevilen dizilerinden olan Üvey Baba'da canlandırdığı Lamia karakteriyle hafızalara kazınan Burçin Abdullah, son haliyle şaşırttı. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekse de, güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı. İşte Üvey Baba'nın çocuk yıldızı Burçin Abdullah'ın son hali...