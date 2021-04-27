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Üvey Baba'nın Lamia'sıydı! Burçin Abdullah son haliyle hayran bıraktı

1990'lı yıllarda ekranların en sevilen dizilerinden olan Üvey Baba'da canlandırdığı Lamia karakteriyle hafızalara kazınan Burçin Abdullah, son haliyle şaşırttı. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekse de, güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı. İşte Üvey Baba'nın çocuk yıldızı Burçin Abdullah'ın son hali...

Giriş Tarihi: 27.04.2021 15:23 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 15:25
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Üvey Baba'nın Lamia'sıydı! Burçin Abdullah son haliyle hayran bıraktı

10 yaşında "Üvey Baba" dizi ile setlere adım atan Burçin Abdullah, dizideki performansıyla o dönemin en çok konuşulan oyuncularından olmuştu.

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Üvey Baba'nın Lamia'sıydı! Burçin Abdullah son haliyle hayran bıraktı

Son olarak Diriliş Ertuğrul'da Hafsa Hatun olarak karşımıza çıkan güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

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Üvey Baba'nın Lamia'sıydı! Burçin Abdullah son haliyle hayran bıraktı

Güzelliği ve sevimli tavırlarıyla hayran bırakan Burçin Abdullah'ın hayranları ünlü oyuncunun değişimine inanamadı.

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Üvey Baba'nın Lamia'sıydı! Burçin Abdullah son haliyle hayran bıraktı

İşte Burçin Abdullah'ın şaşırtan değişimi…

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Üvey Baba'nın Lamia'sıydı! Burçin Abdullah son haliyle hayran bıraktı

Hande Erçel