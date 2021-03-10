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10 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Usta oyuncu Rasim Öztekin’e veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor Usta oyuncu Rasim Öztekin’e veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor
Geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rasim Öztekin, son yolculuğuna uğurlanıyor. 15.00'te Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak olan Öztekin için ilk kez sahneye çıktığı Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlendi. Öztekin'in Türk bayrağına sarılı ve üzerine Galatasaray bayrağı da konulan tabutu, önce mezun olduğu Galatasaray Lisesi'ne getirildi. Burada düzenlenen törenin ardından naaşı Ses Tiyatrosu'na getirildi. Ailesi ve sanat camiasından çok sayıda kişi, usta oyuncu için son görevlerini yapmak üzere tiyatro salonuna geldi.
Giriş Tarihi: 10.03.2021 13:29 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 15:11
Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün 62 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Rasim Öztekin, son yolculuğuna uğurlanıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Öztekin'in Türk bayrağına sarılı ve üzerine Galatasaray bayrağı da konulan tabutu, önce mezun olduğu Galatasaray Lisesi'ne getirildi. Buradaki törenin ardından cenaze, Öztekin'in profesyonel tiyatro hayatına başladığı Ses Tiyatrosu önünde cenaze aracından indirildi.
Tören mangası usta oyuncunun tabutuna omuz vererek, tiyatro sahnesine getirdi. Ailesi, sevenleri ve sanat camiasından çok sayıda kişi, usta oyuncu için son görevlerini yapmak üzere tiyatro salonuna geldi.
Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Okan Bayülgen, Derya Baykal katıldı. Oldukça üzgün olduğu görülen kızı Pelin Öztekin, gözyaşlarını tutamadı.
Babasına veda eden Pelin Öztekin,
"Konuşma hazırlamadım. Sadece babama çok teşekkür etmek istiyorum ilk aşkım olduğu, ustam olduğu, bana her şeyi öğrettiği için. Ben burada büyüdüm. Bu sahnede onu izleyerek büyüdüm. Bu sahneye böyle çıkmak istemezdim babamla ama bak baba birlikte aynı sahnedeyiz. Onu çok seviyorum. Herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Gözyaşları içinde sahneden inen Öztekin'e ailesi ve dostları destek oldu.