Uraz Kaygılaroğlu ve Berrak Tüzünataç aşklarını ilan etti

Ali Yörenç ile ilişkisini kısa süre önce sonlandıran Berrak Tüzüataç, Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Bugüne kadar ilişkilerine dair kanıt olmayan çiftten flaş bir hamle geldi. Kaygılaroğlu, yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti.