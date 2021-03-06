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06 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Uraz Kaygılaroğlu ve Berrak Tüzünataç aşklarını ilan etti Uraz Kaygılaroğlu ve Berrak Tüzünataç aşklarını ilan etti
Ali Yörenç ile ilişkisini kısa süre önce sonlandıran Berrak Tüzüataç, Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Bugüne kadar ilişkilerine dair kanıt olmayan çiftten flaş bir hamle geldi. Kaygılaroğlu, yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti.
Giriş Tarihi: 06.03.2021 13:30
Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan Uraz Kaygılaroğlu'nun adı bir süredir Berrak Tüzünataç ile anılıyordu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İki ünlü ismin beraberliği söylenmiş ancak bir kanıt ortaya çıkmamıştı. İkili sosyal medya paylaşımıyla aşklarını ilan ettiler.
Uraz Kaygılaroğlu, Instagram hesabından "Uyanmam" adlı şarkıyı paylaştı ve Berrak Tüzünataç'ı etiketledi. Şarkının sözleri ise şöyle; "Bir düş gördüm, sen ben vardık, gamsız bomboş hovardaydık. Telaş korku, bilen yoktu... Sevişmek tek derdimiz oldu..."
Uraz Kaygılaroğlu'nun bu hareketi sosyal medyada 'ilan-ı aşk' olarak algılandı. Kaygılaroğlu geçtiğimiz senelerde Melis İşiten ile ayrılmış ve adı pek çok kez farklı isimlerle anılmıştı.
Ünlü oyuncunun kısa bir süre önce menajer Gamze Okutucu ile aşk yaşadığı da öne sürülmüştü. Ada adında bir kızı olan Uraz Kaygılaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım kafaları karıştırmıştı. Oyuncu, gazetecilerin konu hakkındaki sorularına, "Yok be ağabey, gözünü seveyim" yanıtını vererek, aşk haberlerini yalanlamıştı.