Ünlü yönetmen Kim Ki-duk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Jurmala şehrinde ev ve oturma izni almak istediği öğrenilen 59 yaşındaki yönetmen Kim Ki-duk, önceden planlanan bir toplantıya gelmeyince arkadaşları endişeye kapıldı ve ülkedeki hastanelerde kendisini aramıştı. Ancak ünlü isimden kötü haber geldi.

