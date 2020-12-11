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Ünlü yönetmen Kim Ki-duk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü yönetmen Kim Ki-duk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 59 yaşındaki Güney Koreli yönetmenin ölümü arkadaşlarının kendisine ulaşamaması sonucu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 11.12.2020 17:09 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 17:11
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Ünlü yönetmen Kim Ki-duk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk, koronavirüse nedeniyle yaşamını yitirdi. Yönetmenin ölümü, arkadaşlarının kendisine ulaşamamasıyla ortaya çıktı.

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Ünlü yönetmen Kim Ki-duk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Jurmala şehrinde ev ve oturma izni almak istediği öğrenilen 59 yaşındaki yönetmen Kim Ki-duk, önceden planlanan bir toplantıya gelmeyince arkadaşları endişeye kapıldı ve ülkedeki hastanelerde kendisini aramıştı. Ancak ünlü isimden kötü haber geldi.

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Ünlü yönetmen Kim Ki-duk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

YAŞAMINI YİTİRDİ

Letonya'nın başkentinde düzenlenen belgesel film festivali ArtDocFest/Riga'nın direktörü Vitaliy Manskiy, Delfi haber portalına verdiği demecinde, kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin kurallar nedeniyle yönetmeni arayışlarının uzun zaman aldığını söyledi.

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Ünlü yönetmen Kim Ki-duk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Manskiy ayrıca, çevirmeni Darya Krutova'nın da Koreli yönetmenin hayatını kaybettiğini doğrulandığını belirtti.
Kim Ki-duk, 'Boş Ev', 'Zaman', 'Kötü Adam', 'Bilinmeyen Adres' gibi filmlerin yönetmenliği yapmıştı.

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Ünlü yönetmen Kim Ki-duk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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