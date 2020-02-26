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Ünlü şarkıcıdan Duffy’den şok itiraf: 'Tecavüze uğradım, rehin tutuldum…’

Ünlü şarkıcı Duffy, 2008 yılında çıkardığı ilk albümüyle tüm dünyanın gündemine oturmuş, şarkıları herkesin diline dolanmıştı. Sesiyle herkesi büyüleyen Duffy, Dusty Springfield ve Amy Winehouse gibi isimlerle kıyaslanıyordu. Başarılarıyla adından söz ettiren güzel şarkıcı birdenbire ortadan kaybolmuştu. 10 yıl aradan sonra sessizliğini bozan Duffy, bu dönemde başına gelenleri anlattı. Tecavüze uğradığını, uyuşturucu madde verildiğini ve rehin tutulduğunu anlatan Duffy, dünyayı şoka soktu.

Giriş Tarihi: 26.02.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 10:48
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Ünlü şarkıcıdan Duffy’den şok itiraf: 'Tecavüze uğradım, rehin tutuldum…’

2008 yılında çıkardığı albümle adını tüm dünyaya duyuran ve Dusty Springfield ve Amy Winehouse gibi isimlerle kıyaslanan Duffy birdenbire ortadan kaybolmuştu. Grammy ödülü sahibi şarkıcı Duffy, Instagram hesabından paylaştığı mesajla 10 yıllık sürede başına gelenleri anlattı. Kendisine uyuşturucu madde verildiğini ve tecavüze uğradığını açıklayan 35 yaşındaki Galli şarkıcı 'o dönemi atlatmasının uzun zaman aldığını' söyledi.


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Ünlü şarkıcıdan Duffy’den şok itiraf: 'Tecavüze uğradım, rehin tutuldum…’

Duffy, 80 bini aşkın takipçisi olan Instagram hesabından ilk paylaşımını yaparak şunları yazdı:

"Bunu şimdi paylaşmanın neden doğru bir zaman olduğunu bilmiyorum ama konuşmak heyecan verici ve özgürleştirici."

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Ünlü şarkıcıdan Duffy’den şok itiraf: 'Tecavüze uğradım, rehin tutuldum…’

"Açıklayamıyorum. Birçoğunuz bana ne olduğunu, nereye kaybolduğumu ve neden kaybolduğumu merak etti."

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Ünlü şarkıcıdan Duffy’den şok itiraf: 'Tecavüze uğradım, rehin tutuldum…’

"Bir gazeteci benimle iletişim kurdu, bana ulaşmanın bir yolunu buldu ve ben de geçen yaz ona her şeyi anlattım. Çok kibardı ve sonunda konuşabilmiş olmak çok güzel bir histi."

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Ünlü şarkıcıdan Duffy’den şok itiraf: 'Tecavüze uğradım, rehin tutuldum…’

"Doğrusu, ve lütfen bana inanın, şimdi iyiyim ve güvendeyim. Tecavüze uğradım, uyuşturucu madde verildi ve birkaç gün rehin tutuldum."