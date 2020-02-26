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Ünlü şarkıcıdan Duffy’den şok itiraf: 'Tecavüze uğradım, rehin tutuldum…’
Ünlü şarkıcı Duffy, 2008 yılında çıkardığı ilk albümüyle tüm dünyanın gündemine oturmuş, şarkıları herkesin diline dolanmıştı. Sesiyle herkesi büyüleyen Duffy, Dusty Springfield ve Amy Winehouse gibi isimlerle kıyaslanıyordu. Başarılarıyla adından söz ettiren güzel şarkıcı birdenbire ortadan kaybolmuştu. 10 yıl aradan sonra sessizliğini bozan Duffy, bu dönemde başına gelenleri anlattı. Tecavüze uğradığını, uyuşturucu madde verildiğini ve rehin tutulduğunu anlatan Duffy, dünyayı şoka soktu.
Giriş Tarihi: 26.02.2020 10:39 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 10:48
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