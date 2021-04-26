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Ünlü oyuncudan veda paylaşımı geldi! Artık ATV ekranlarında olmayacak! Bu kez o isim...
ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Hercai, hayranlarına veda etmeye hazırlanıyor. Miran ve Reyyan'ın aşkını merkeze alan ve gelişen olayları hikaye ederek izleyiciye sunan Hercai dizisinde sona gelindi. 3 sezondur sevenleriyle buluşan dizinin ne zaman final bölümüyle ekranlara geleceği merak ediliyor. Diğer yandan dizinin başrol oyuncularından veda paylaşımları gelmeye başladı.
Giriş Tarihi: 26.04.2021 00:06 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 00:06
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