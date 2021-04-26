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Ünlü oyuncudan veda paylaşımı geldi! Artık ATV ekranlarında olmayacak! Bu kez o isim...

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Hercai, hayranlarına veda etmeye hazırlanıyor. Miran ve Reyyan'ın aşkını merkeze alan ve gelişen olayları hikaye ederek izleyiciye sunan Hercai dizisinde sona gelindi. 3 sezondur sevenleriyle buluşan dizinin ne zaman final bölümüyle ekranlara geleceği merak ediliyor. Diğer yandan dizinin başrol oyuncularından veda paylaşımları gelmeye başladı.

Giriş Tarihi: 26.04.2021 00:06 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 00:06
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Ünlü oyuncudan veda paylaşımı geldi! Artık ATV ekranlarında olmayacak! Bu kez o isim...

Ünlü oyuncudan veda paylaşımı geldi. Artık ATV ekranlarında olmayacak. Miran ve Reyyan'ın aşkını 3 sezondur ekranlara taşıyan Hercai dizisinde sona gelindi. ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Hercai dizisi, 25 Nisan Pazar günü ekranlara veda edecek. Dizinin başrol oyuncuları Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nde veda paylaşımları geldi. Hayrcanları dizinin neden final yaptığını merak ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ünlü oyuncudan veda paylaşımı geldi! Artık ATV ekranlarında olmayacak! Bu kez o isim...

Miran ve Reyyan'ın aşkını merkeze alan ve gelişen olayları hikaye ederek izleyiciye sunan Hercai dizisinde sona gelindi. Üç sezondur ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Hercai dizisi, 25 Nisan Pazar günü ekranlara veda edecek.

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Ünlü oyuncudan veda paylaşımı geldi! Artık ATV ekranlarında olmayacak! Bu kez o isim...

Kadrosunda Akın Akınözü (Miran Aslanbey), Ebru Şahin (Reyyan Şadoğlu), Ayda Aksel (Azize Aslanbey), Macit Sonkan (Nasuh Şadoğlu), Gülçin Santırcıoğlu (Sultan Aslanbey), İlay Erkök (Yaren Şadoğlu), Zuhal Yalçın (Asiye) ve Ayşegül Günay (Füsun) gibi güçlü isimleri bulunduruyor.

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Ünlü oyuncudan veda paylaşımı geldi! Artık ATV ekranlarında olmayacak! Bu kez o isim...

İşte Hercai'nin 69. final bölümünde yaşanacaklar:

Reyyan ve Miran, Yaren'in yarattığı kaos yüzünden dağılan aileyi toparlamaya çalışır.

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Ünlü oyuncudan veda paylaşımı geldi! Artık ATV ekranlarında olmayacak! Bu kez o isim...

Hazar'ın emaneti olan torunlarını korumak için uzaklara giden Azize, hiç ummadığı birisini karşısında bulur. Reyyan, Umut Vakfı'nda yeni bir projeye başlar.