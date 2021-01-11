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11 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Ünlü oyuncu diziden ayrıldı hayranları şokta! Veda paylaşımı geldi! Asıl şimdi... Ünlü oyuncu diziden ayrıldı hayranları şokta! Veda paylaşımı geldi! Asıl şimdi...
Ünlü oyuncu diziden ayrıldı hayranları şokta! Veda paylaşımı geldi. Star TV ekranlarının sevilen dizisi Menajerimi Ara yeni bölümleriyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Dizide "Emir" karakterine hayat veren Burak Tozkoparan'ın ayrılık haberi hayranlarını üzdü. Yakışıklı oyuncu diziden ayrıldığı haberini sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile duyurdu.
Giriş Tarihi: 11.01.2021 21:51
Ünlü oyuncu diziden ayrıldı hayranları şokta! Veda paylaşımı geldi. Star TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı 'Menajerimi Ara'da bir ayrılık yaşandı. Hayranları sevilen oyuncunun neden diziden ayrıldığını merak ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Star TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde; Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun yer aldığı 'Menajerimi Ara'da bir ayrılık yaşandı.
Senaryo gereği yurt dışından gelen teklifi kabul eden Emir, diziye veda etmiş oldu. Burak Tozkoparan da sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı. Ünlü oyuncu "Bu akşam son kez Emir'le buluşuyoruz. Emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ederim. En yakın zamanda tekrar görüşmek üzere" notuyla vedasını duyurdu.
'Menajerimi Ara' dizisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Güle güle Emir" mesajı yayınlandı.
BURAK TOZKOPARAN KİMDİR?
4 Kasım 1992 yılında İstanbul'da doğan Burak Tozkoparan; oyuncu baterist ve müzisyenlik gibi birçok dalda kendini yetiştirmiş birisidir. Aslen Rizeli olan Burak Tozkoparan; 2 Nisan 2011 yılında Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılan Vodafone 14. Liseler Arası Müzik yarışmasında enstrüman çalanlar dalında bateristliği ile birinci olmuştur.Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi'nin temsil ettiği yarışma sonrası eğitimini Okan Üniversitesi'nde yüzde yüz burslu kazanarak; Sinema ve Televizyon bölümünde okumaktadır.