Ünlü oyuncu diziden ayrıldı hayranları şokta! Veda paylaşımı geldi! Asıl şimdi...

BURAK TOZKOPARAN KİMDİR?

4 Kasım 1992 yılında İstanbul'da doğan Burak Tozkoparan; oyuncu baterist ve müzisyenlik gibi birçok dalda kendini yetiştirmiş birisidir. Aslen Rizeli olan Burak Tozkoparan; 2 Nisan 2011 yılında Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılan Vodafone 14. Liseler Arası Müzik yarışmasında enstrüman çalanlar dalında bateristliği ile birinci olmuştur.Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi'nin temsil ettiği yarışma sonrası eğitimini Okan Üniversitesi'nde yüzde yüz burslu kazanarak; Sinema ve Televizyon bölümünde okumaktadır.