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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Burak Özçivit ve oğlu Karan’ın pozları sosyal medyanın gündeminde! Baba-oğul dondurma keyfi yaptılar

Ünlü oyuncu Burak Özçivit ve oğlu Karan’ın pozları sosyal medyanın gündeminde! Baba-oğul dondurma keyfi yaptılar

2017 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının parmak ısırtan çiftleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan ismini verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, bugünlerde ikinci bebek heyecanı yaşıyor. Yakışıklıl oyuncu Burak Özçivit son olarak oğlu Karan ile dondurma yerken keyifli anlarını paylaştı. Özçivit'in baba oğul saadet pozu ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Giriş Tarihi: 16.08.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 16:09
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Ünlü oyuncu Burak Özçivit ve oğlu Karan’ın pozları sosyal medyanın gündeminde! Baba-oğul dondurma keyfi yaptılar

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2. Kez anne-baba olma heyecanı yaşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ünlü oyuncu Burak Özçivit ve oğlu Karan’ın pozları sosyal medyanın gündeminde! Baba-oğul dondurma keyfi yaptılar

'Çalıkuşu' dizisinin partner olduktan sonra aşk yaşamaya başlayan, 2017 senesinde de görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine giren Burak Özçivit ile Fahriye Evcen; 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı.

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Ünlü oyuncu Burak Özçivit ve oğlu Karan’ın pozları sosyal medyanın gündeminde! Baba-oğul dondurma keyfi yaptılar

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit 2. kez anne-baba olma heyecanı yaşıyor.

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Ünlü oyuncu Burak Özçivit ve oğlu Karan’ın pozları sosyal medyanın gündeminde! Baba-oğul dondurma keyfi yaptılar

Evcen'in 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

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Ünlü oyuncu Burak Özçivit ve oğlu Karan’ın pozları sosyal medyanın gündeminde! Baba-oğul dondurma keyfi yaptılar

Şimdilerde tatil yapan Burak Özçivit'ten oğlu Karan ile gelen poz paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu.