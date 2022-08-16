Ünlü oyuncu Burak Özçivit ve oğlu Karan’ın pozları sosyal medyanın gündeminde! Baba-oğul dondurma keyfi yaptılar

2017 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının parmak ısırtan çiftleri arasında yer alıyor. Evliliklerini Karan ismini verdikleri oğullarıyla taçlandıran Özçivit ailesi, bugünlerde ikinci bebek heyecanı yaşıyor. Yakışıklıl oyuncu Burak Özçivit son olarak oğlu Karan ile dondurma yerken keyifli anlarını paylaştı. Özçivit'in baba oğul saadet pozu ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.