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10 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Ünlü isimler Mustafa Kemal Atatürk’ü böyle andı: Hiç bitmeyecek sevgi ve saygıyla Ünlü isimler Mustafa Kemal Atatürk’ü böyle andı: Hiç bitmeyecek sevgi ve saygıyla
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82. yılında saygıyla anılıyor. Ülkenin dört bir tarafından anma törenleri yapılırken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Atatürk'ü andı. İşte o paylaşımlar…
Giriş Tarihi: 10.11.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 10:48
10 Kasım 1938 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybeden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yıldönümünde saygı ve özlemle anılıyor. Anıtkabir'de ve ülkenin dört bir tarafında anma törenleri düzenlenirken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Atatürk'ü andı. İşte sosyal medyada yapılan o paylaşımlar…
GALERİ DEVAM EDİYOR
SERENAY SARIKAYA
MELİSA SÖZEN
Hep kalbimizdesin...
HANDE ERÇEL
Ata'm.
TÜRKAN ŞORAY
Sevgili Ata'm her zaman kalbimizdesin. Seni hasret saygı ve minnetle anıyorum