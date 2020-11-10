Ünlü isimler Mustafa Kemal Atatürk’ü böyle andı: Hiç bitmeyecek sevgi ve saygıyla

10 Kasım 1938 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybeden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yıldönümünde saygı ve özlemle anılıyor. Anıtkabir'de ve ülkenin dört bir tarafında anma törenleri düzenlenirken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Atatürk'ü andı. İşte sosyal medyada yapılan o paylaşımlar…