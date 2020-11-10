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Ünlü isimler Mustafa Kemal Atatürk’ü böyle andı: Hiç bitmeyecek sevgi ve saygıyla

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82. yılında saygıyla anılıyor. Ülkenin dört bir tarafından anma törenleri yapılırken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Atatürk'ü andı. İşte o paylaşımlar…

Giriş Tarihi: 10.11.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 10:48
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Ünlü isimler Mustafa Kemal Atatürk’ü böyle andı: Hiç bitmeyecek sevgi ve saygıyla

10 Kasım 1938 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybeden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yıldönümünde saygı ve özlemle anılıyor. Anıtkabir'de ve ülkenin dört bir tarafında anma törenleri düzenlenirken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Atatürk'ü andı. İşte sosyal medyada yapılan o paylaşımlar…

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Ünlü isimler Mustafa Kemal Atatürk’ü böyle andı: Hiç bitmeyecek sevgi ve saygıyla

SERENAY SARIKAYA

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Ünlü isimler Mustafa Kemal Atatürk’ü böyle andı: Hiç bitmeyecek sevgi ve saygıyla

MELİSA SÖZEN
Hep kalbimizdesin...

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Ünlü isimler Mustafa Kemal Atatürk’ü böyle andı: Hiç bitmeyecek sevgi ve saygıyla

HANDE ERÇEL
Ata'm.

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Ünlü isimler Mustafa Kemal Atatürk’ü böyle andı: Hiç bitmeyecek sevgi ve saygıyla

TÜRKAN ŞORAY
Sevgili Ata'm her zaman kalbimizdesin. Seni hasret saygı ve minnetle anıyorum