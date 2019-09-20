Ünlü aktör Sean Bean'den 'Beni öldürmeyin' kampanyası

Başarlı İngiliz aktör Sean Bean bugüne kadar pek çok film ve dizide yer aldı. Televizyon ve sinemanın en saygı duyulan oyuncularından olan Bean 90'dan fazla yapımda yer aldı. Ancak oynadığı rollerin bir ortak noktası vardı: Ölmek! Sean Bean'in canlandırdığı 23 karakter senaryo gereği öldürülünce oyuncuya 'Ölen Adam' lakabı takıldı. Tüm bu yaşananlardan sonra Sean Bean 'Artık seyirci beni görünce hangi sahnede öleceğimi düşünmeye başlıyor. Beni öldürmeyin" diyerek esprili bir kampanya başlattı.