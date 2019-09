Ünlü aktör Sean Bean'den 'Beni öldürmeyin' kampanyası

Herkesin çok sevdiği 'Lord of the Rings'teki 'Boromir' karakteri sayısız ok yarası alarak can verdi. Sevenleri tam bu şoku atlatmışken Bean bu kez de televizyon efsanesi dizi Game of Thrones'un daha ilk sezonunda, üstelik de çok kilit bir karakteri canlandırırken, kafası kesilerek öldürüldü. Sean Bean'in bir meşhur ölümü de bir Bond filmi olan Golden Eye'da helikopterden atılmasıydı.