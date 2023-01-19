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Haberler Galeri Üfürükçü Süleyman kimdir? Müge Anlı Hilal Baltacı kimdir, kaç yaşında? Hilal Baltacı olayı ne?

Üfürükçü Süleyman kimdir? Müge Anlı Hilal Baltacı kimdir, kaç yaşında? Hilal Baltacı olayı ne?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan gelişmeler, vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Son zamanlarda sosyal medyada da gündem olan Sinan Sardoğan olayınından ardından 51 yaşındaki üfürükçü Süleyman ile 18 yaşındaki Hilal'in konusu işlendi. Hilal Baltacı'nın kaybolması sonrası ailesi, geçtiğimiz gün kızlarının "üfürükçü Süleyman" denilen kişiyle tarafından kaçtığını iddia etti. Süleyman, kendisinden 33 yaş küçük olan Hilal ile canlı yayına çıktı. Peki, Hilal Baltacı ve Üfürükçü Süleyman kimdir?" İşte, konuya dair tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 19.01.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 09:20
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Üfürükçü Süleyman kimdir? Müge Anlı Hilal Baltacı kimdir, kaç yaşında? Hilal Baltacı olayı ne?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 51 yaşındaki sevgilisi için ailesini karşısına alan 18 yaşındaki Hilal, gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Konya'da 16 gün önce kaybolan Hilal Baltacı'nın ailesi, kızlarının 'Üfürükçü hoca' denilen kişiyle kaçtığını iddia etti. Genç kızın, Süleyman'ın yanında mutlu olduğunu, aile evine dönmek istemediğini açıklaması herkesi şaşırttı. Yaşananların ardından canlı yayında ortalık karıştı. İşte, haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Üfürükçü Süleyman kimdir? Müge Anlı Hilal Baltacı kimdir, kaç yaşında? Hilal Baltacı olayı ne?

MÜGE ANLI HİLAL KİMDİR?

Müge Anlı'nın programıyla gündeme gelen Hilal Baltıcı'nın kim olduğu sosyal medya merak konusu oldu. 18 yaşındaki genç kızın 51 yaşındaki üfütükçü olduğunu söyleyen bir adama kaçtığı iddia edildi. Baltacı'nın canlı yayına çıkan annesi, sinir krizi geçirdi.

Canlı yayında kızının kaçtığı, 51 yaşında adamla yüzleşen anne "Dolandırıcı, tacizci" diyerek isyan etti.

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Üfürükçü Süleyman kimdir? Müge Anlı Hilal Baltacı kimdir, kaç yaşında? Hilal Baltacı olayı ne?

ÜFÜRÜKÇÜ SÜLEYMAN KİMDİR?

Genç kızla kaçtığı iddia edilen 51 yaşındaki 'Üfürükçü Süleyman' denilen şahsın kim olduğu sorgulanmaya başladı. Müge Anlı'da 51 yaşındaki üfürükçü Süleyman ile 18 yaşındaki Hilal'in konusu işlenirken canlı yayında ortalık karıştı.

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Üfürükçü Süleyman kimdir? Müge Anlı Hilal Baltacı kimdir, kaç yaşında? Hilal Baltacı olayı ne?

İkisinin Hilal henüz 17 yaşındayken dini nikah kıymayı planladığı iddia edilirken Müge Anlı çok sinirlendi ve Süleyman'a niyetini sordu. Süleyman, Hilal'e dönüp evlenme teklifi edince stüdyo yıkıldı.

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Üfürükçü Süleyman kimdir? Müge Anlı Hilal Baltacı kimdir, kaç yaşında? Hilal Baltacı olayı ne?

MÜGE ANLI HİLAL BALTACI OLAYI NE?

İddialara göre; 50 yaşındaki üfürükçü Süleyman, 18 yaşındaki Hilal Baltacı'yı kaçırdı. Genç kızın ailesi ise Müge Anlı'ya katıldı. Kızlarının bulunması için yardım çağrısı yaptı. Anne Baltacı, "Kızımı kandırdı götürdü. 16 gündür sesini duymuyorum. O adam iyi birisi değil. Seni kandırdı. Beynine girdi.