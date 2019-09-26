Tuvana Türkay paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Tuvana Türkay son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Alper Potuk'un 3 yıl süren ilişkileri boyunca kendisini 3 defa aldatması üzerine ayrılık kararı alan Tuvana Türkay, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bikinili pozu ile çok konuşulmuştu. Şimdilerde yeni bir dizide rol alan Tuvana Türkay'ın eski hali hayranları tarafından merak edildi. 28 yaşındaki Tuvana Türkay'ın estetiksiz halini görenler şok oldu. İşte Tuvana ve diğer ünlülerin yıllar içindeki değişimi...