Türkücü Nihat Doğan bebek iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu! ‘Dini nikahımız yapılmıştı!’ Nihat Doğan acı kaybı yüzünden düğününü ertelemiş…

NİHAT DOĞAN DÜĞÜN POZLARINI PAYLAŞTI: ALLAH'IN VERDİĞİ BİR ÖDÜLSÜN

Şarkıcı, düğün fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Nihat Doğan, mutlu gününden karelerine, "Sen, bana Allah'ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Hoşgeldin hayatıma. Sonsuza kadar birlikte yaşamak yaşlanmak dileğiyle dünyam benim. Bir maşallahınızı alalım." notunu düştü.