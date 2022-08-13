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Haberler Galeri Türkücü Nihat Doğan bebek iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu! ‘Dini nikahımız yapılmıştı!’ Nihat Doğan acı kaybı yüzünden düğününü ertelemiş…

Türkücü Nihat Doğan bebek iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu! ‘Dini nikahımız yapılmıştı!’ Nihat Doğan acı kaybı yüzünden düğününü ertelemiş…

Türkücü Nihat Doğan, İranlı hayranı Arezoo Gharlar ile geçen günlerde evlendi. Düğün karelerini paylaşan Doğan, duygularını satırlara döktü. Öte yandan Nihat Doğan, bebek iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. Meğer düğünü acı kayıpları yüzünden düğünü ertelemişler… İşte Nihat Doğan'ın düğün pozları ve tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 13.08.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 11:50
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Türkücü Nihat Doğan bebek iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu! ‘Dini nikahımız yapılmıştı!’ Nihat Doğan acı kaybı yüzünden düğününü ertelemiş…

Nihat Doğan, hemen hemen bir senedir beraber olduğu İranlı sevgilisi Arezoo Gharlar ile evlendi.

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Türkücü Nihat Doğan bebek iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu! ‘Dini nikahımız yapılmıştı!’ Nihat Doğan acı kaybı yüzünden düğününü ertelemiş…

NİHAT DOĞAN DÜĞÜN POZLARINI PAYLAŞTI: ALLAH'IN VERDİĞİ BİR ÖDÜLSÜN

Şarkıcı, düğün fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Nihat Doğan, mutlu gününden karelerine, "Sen, bana Allah'ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Hoşgeldin hayatıma. Sonsuza kadar birlikte yaşamak yaşlanmak dileğiyle dünyam benim. Bir maşallahınızı alalım." notunu düştü.

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Türkücü Nihat Doğan bebek iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu! ‘Dini nikahımız yapılmıştı!’ Nihat Doğan acı kaybı yüzünden düğününü ertelemiş…

NİHAT DOĞAN DÜĞÜNÜ NEDEN ERTLEDİ? "DİNİ NİKÂHIMIZ YAPILMIŞTI"

Arzu Doğan'ın hamilelik haberinin ardından düğünü erkene aldıklarını açıklayan şarkıcı, "Dini nikâhımız yapılmıştı, düğün yapacağımız esnada amcamın hanımını kaybettik. Bu nedenle düğünü ertelemiştik. Ama eşimin bebek beklemesi nedeniyle şimdi resmi nikâhı kıydık" demişti.

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Türkücü Nihat Doğan bebek iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu! ‘Dini nikahımız yapılmıştı!’ Nihat Doğan acı kaybı yüzünden düğününü ertelemiş…

"BEBEK İÇİN ELİMİZİ ÇABUK TUTMAK İSTEDİK"

Baba olacağı için heyecanlı olduğunu da belirten Doğan, "Dostlarımız haber vermeden evlendiğimiz için kırılmış ama bebek için elimizi çabuk tutmak istedik. Allah nasip ederse, daha sonra büyük bir düğün yapacağız" açıklamasını yapmıştı.

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Türkücü Nihat Doğan bebek iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu! ‘Dini nikahımız yapılmıştı!’ Nihat Doğan acı kaybı yüzünden düğününü ertelemiş…

NİHAT DOĞAN EVLEDİ - OLAYLI DÜĞÜNE DAİR TÜM AYRINRILAR...

Türkücü Nihat Doğan'ın ani evliliği magazin dünyasına bomba gibi düştü. Hamile olduğu öne sürülen İranlı hayranı ile "iyi günde, kötü günde evet" diyen Nihat Doğan'ın düğününde çekildiği belirtilen görüntüler oldukça tepki topladı. Son dakika gelişmesine göre Nihat Doğan'ın düğünündeki skandalın ardından emniyet harekete geçti ve bir kişi gözaltına alındı. İşte Nihat Doğan'ın olaylı düğününden kareler…