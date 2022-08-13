13 Ağustos 2022, Cumartesi
Türkücü Nihat Doğan bebek iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu! ‘Dini nikahımız yapılmıştı!’ Nihat Doğan acı kaybı yüzünden düğününü ertelemiş…
Türkücü Nihat Doğan, İranlı hayranı Arezoo Gharlar ile geçen günlerde evlendi. Düğün karelerini paylaşan Doğan, duygularını satırlara döktü. Öte yandan Nihat Doğan, bebek iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu. Meğer düğünü acı kayıpları yüzünden düğünü ertelemişler… İşte Nihat Doğan'ın düğün pozları ve tüm ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 13.08.2022 11:50 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 11:50
- 1
- 163
- 2
- 163
- 3
- 163
- 4
- 163
- 5
- 163