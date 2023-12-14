Türk sinemasının acı kaybı! Yılmaz Atadeniz son yolculuğuna uğurlandı

"SON NEFESİNE KADAR SİNEMAYA DESTEĞİNİ SÜRDÜRDÜ"

Oyuncu Nuri Alço ise "Çok değerli bir abimizi kaybettik. İnanın sinemaya onun kadar koşturan, onun kadar faydası olan çok az insan vardır. Son nefesine kadar sinemaya desteğini sürdürdü, her işe koşturdu, insanları birleştirdi." şeklinde konuştu.