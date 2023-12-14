14 Aralık 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türk sinemasının acı kaybı! Yılmaz Atadeniz son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasının acı kaybı! Yılmaz Atadeniz son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'ın ödüllü yönetmeni Yılmaz Atadeniz, akciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Atadeniz için Bebek'te kılınan cenaze namazına ailesi ve sevenlerinin yanı sıra sanat dünyasından ünlü isimler katıldı. Törende açıklamalarda bulunan oyuncu Serdar Gökhan "Türk sinemasını ayakta tutan ve yıllarını veren çok güzel bir yapımcıyı, senaristi kaybettik. Gerçekten Türk sineması için çok büyük bir kayıptır" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 14.12.2023 16:17
  • 1
  • 13
Türk sinemasının acı kaybı! Yılmaz Atadeniz son yolculuğuna uğurlandı

Akciğer yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren ünlü senarist ve yönetmen Ragıp Yılmaz Atadeniz, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Türk sinemasının acı kaybı! Yılmaz Atadeniz son yolculuğuna uğurlandı

Bebek Humayun-u Abad Camisinde kılınan cenaze namazına Atadeniz'in ailesi ve sevenlerinin yanı sıra sinema dünyasından ünlü isimler katıldı.

  • 3
  • 13
Türk sinemasının acı kaybı! Yılmaz Atadeniz son yolculuğuna uğurlandı

Muhabirlere açıklamalarda bulunan Serdar Gökhan, Atadeniz'e dair, "Çok büyük emeği geçen, Türk sinemasını ayakta tutan ve yıllarını veren çok güzel bir yapımcıyı, senaristi kaybettik. Gerçekten Türk sineması için çok büyük bir kayıptır. Kendisi yıllarca emek verdi, dağılmış olan sinemayı bir araya topladı." ifadelerini kullandı.

  • 4
  • 13
Türk sinemasının acı kaybı! Yılmaz Atadeniz son yolculuğuna uğurlandı

Gökhan, son yıllarda çok sayıda Yeşilçam sinemacısının vefat ettiğini belirterek, "Bu mevsimlerde hep böyle aramızdan kayboluyor sevdiklerimiz. Artık çok az kişi kaldı. Allah geride kalanlara sağlık versin." dedi.

  • 5
  • 13
Türk sinemasının acı kaybı! Yılmaz Atadeniz son yolculuğuna uğurlandı

"SON NEFESİNE KADAR SİNEMAYA DESTEĞİNİ SÜRDÜRDÜ"

Oyuncu Nuri Alço ise "Çok değerli bir abimizi kaybettik. İnanın sinemaya onun kadar koşturan, onun kadar faydası olan çok az insan vardır. Son nefesine kadar sinemaya desteğini sürdürdü, her işe koşturdu, insanları birleştirdi." şeklinde konuştu.