14 Aralık 2023, Perşembe
Türk sinemasının acı kaybı! Yılmaz Atadeniz son yolculuğuna uğurlandı
Yeşilçam'ın ödüllü yönetmeni Yılmaz Atadeniz, akciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Atadeniz için Bebek'te kılınan cenaze namazına ailesi ve sevenlerinin yanı sıra sanat dünyasından ünlü isimler katıldı. Törende açıklamalarda bulunan oyuncu Serdar Gökhan "Türk sinemasını ayakta tutan ve yıllarını veren çok güzel bir yapımcıyı, senaristi kaybettik. Gerçekten Türk sineması için çok büyük bir kayıptır" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 14.12.2023 16:17
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