02 Nisan 2022, Cumartesi
Tülin Şahin hapis yatacak mı? Eski eşi Pedro de Noronha ile davasına flaş karar
Tülin Şahin ve eski sevgilisi Pedro de Noronha arasında sular durulmadı. Ünlü model kızının babası Portekizli iş insanı Pedro de Noronha tarafından darp edildiğini ileri sürerek, koruma kararı aldırmıştı. İkili çocuklarının velayeti için de mahkemelik olurken Noronha, çocuğunu kendisine göstermediği için Tülin Şahin'e altı ay zorlama hapsi talepli dava açmıştı. Davanın kararı sonuçlandı.
Giriş Tarihi: 02.04.2022 12:06
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