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Tülin Şahin eşi Pedro de Noronha ile mahkemelik oldu! Resmi evli olmadıkları ortaya çıktı

Ünlü manken Tülin Şahin, 2019 yılında Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile evlendiklerini duyurmuş ve kısa bir süre sonra Şahin'in hamile olduğu öğrenilmişti. Kasım 2019'da kızlarını kucağına alan ve kısa bir süre önce de ayrılan ikili mahkemelik oldu. Pedro de Noronha kızını göstermediği gerekçesiyle Tülin Şahin'den şikayetçi olurken, çiftin resmi olarak evlenmediği de ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 08.08.2020 10:09 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 10:11
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Tülin Şahin eşi Pedro de Noronha ile mahkemelik oldu! Resmi evli olmadıkları ortaya çıktı

Ünlü manken ve sunucu Tülin Şahin, Nisan 2019'da Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile Portekiz'de evlendiğini belirtmişti. Evlilik haberinden kısa bir sürede sonra Şahin hamile olduğunu açıklamıştı. Kasım 2019'da kızı Siena Leyla'yı kucağına alan Tülin Şahin, Pedro de Noranha ile ayrıldı. Ayrılığın ardından çift mahkemelik olarak resmi evliliklerinin olmadığı magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Tülin Şahin eşi Pedro de Noronha ile mahkemelik oldu! Resmi evli olmadıkları ortaya çıktı

Ünlü manken ve sunucu Tülin Şahin, Nisan 2019'da Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile Portekiz'de evlendiğini belirtmişti.

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Tülin Şahin eşi Pedro de Noronha ile mahkemelik oldu! Resmi evli olmadıkları ortaya çıktı

Evlilik haberinin ardından ünlü manken hamile olduğunu duyurmuş, Kasım 2019'da kızı Siena Leyla'yı kucağına almıştı.
Çiftin, resmi evliliklerinin olmadığı ve anlaşamayarak ayrıldıkları ortaya çıktı.

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Tülin Şahin eşi Pedro de Noronha ile mahkemelik oldu! Resmi evli olmadıkları ortaya çıktı

BEBEĞİ GÖSTERMİYOR

Noronhna, iş için Portekiz'e gitti, kızları Siena Leyla ise annesiyle birlikte kaldı. İddiaya göre, Şahin, Noronha'yı bebeğini göstermemekle tehdit etti.

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Tülin Şahin eşi Pedro de Noronha ile mahkemelik oldu! Resmi evli olmadıkları ortaya çıktı

Noronha, yurt dışından sesli ve görüntülü olarak kızıyla görüşmek istese de aramalarına yanıt alamadı.