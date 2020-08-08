Tülin Şahin eşi Pedro de Noronha ile mahkemelik oldu! Resmi evli olmadıkları ortaya çıktı

Ünlü manken Tülin Şahin, 2019 yılında Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile evlendiklerini duyurmuş ve kısa bir süre sonra Şahin'in hamile olduğu öğrenilmişti. Kasım 2019'da kızlarını kucağına alan ve kısa bir süre önce de ayrılan ikili mahkemelik oldu. Pedro de Noronha kızını göstermediği gerekçesiyle Tülin Şahin'den şikayetçi olurken, çiftin resmi olarak evlenmediği de ortaya çıktı.