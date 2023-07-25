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Haberler Galeri Tuğçe Kandemir diyeti kilolarını söküp attı! Yağlarını cayır cayır yaktı! Son hali şaşırttı! İşte 61 kiloya düşme reçetesi...

Tuğçe Kandemir diyeti kilolarını söküp attı! Yağlarını cayır cayır yaktı! Son hali şaşırttı! İşte 61 kiloya düşme reçetesi...

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir, son dönemde kilosuyla sıkça gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Ancak Kandemir'in son zamanlardaki dikkat çeken görüntüsü, hayranlarını şaşırtacak nitelikte. Yıllar geçtikçe kilo alan şarkıcı, uyguladığı etkili bir diyetle cayır cayır kilo verdi. Kandemir'in bu diyeti, merak edenlerin gözdesi oldu. İşte 61 kiloya düşme reçetesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.07.2023 18:07 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 18:07
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Tuğçe Kandemir diyeti kilolarını söküp attı! Yağlarını cayır cayır yaktı! Son hali şaşırttı! İşte 61 kiloya düşme reçetesi...

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir, 24 yaşında "Bu Benim Öyküm" şarkısıyla ün kazanmasının ardından yıllar içinde kilo alması ve eleştirilere maruz kalmasıyla gündemdeydi. Ancak Kandemir, azmi ve kararlılığıyla herkesi şaşırtacak bir değişim gösterdi. Kilo kilo yağlarını bıçak gibi kesip atan ünlü şarkıcı, son halini görenleri hayran bıraktı. 61 kiloya düşen Tuğçe Kandemir'in diyeti merak edenler tarafından araştırılıyor. İşte, Kandemir'in kilo verme sırrı ve hayatındaki bu önemli değişim...

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Tuğçe Kandemir diyeti kilolarını söküp attı! Yağlarını cayır cayır yaktı! Son hali şaşırttı! İşte 61 kiloya düşme reçetesi...

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir konser kıyafetleriyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

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Tuğçe Kandemir diyeti kilolarını söküp attı! Yağlarını cayır cayır yaktı! Son hali şaşırttı! İşte 61 kiloya düşme reçetesi...

Kandemir'in sosyal medyadaki takipçileri sık sık 'Bunlar nasıl kıyafetler' ve 'Hiç kilosuna göre giyinmiyor' gibi yorumlarda bulunuyor.

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Tuğçe Kandemir diyeti kilolarını söküp attı! Yağlarını cayır cayır yaktı! Son hali şaşırttı! İşte 61 kiloya düşme reçetesi...

24 yaşında tanınmaya başlayan Tuğçe Kandemir 2023 itibariyle 27 yaşında.

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Tuğçe Kandemir diyeti kilolarını söküp attı! Yağlarını cayır cayır yaktı! Son hali şaşırttı! İşte 61 kiloya düşme reçetesi...

Aradaki yıllar boyunca oldukça kilo alması sosyal medya gündeminde yer aldı.