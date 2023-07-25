Tuğçe Kandemir diyeti kilolarını söküp attı! Yağlarını cayır cayır yaktı! Son hali şaşırttı! İşte 61 kiloya düşme reçetesi...

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir, 24 yaşında "Bu Benim Öyküm" şarkısıyla ün kazanmasının ardından yıllar içinde kilo alması ve eleştirilere maruz kalmasıyla gündemdeydi. Ancak Kandemir, azmi ve kararlılığıyla herkesi şaşırtacak bir değişim gösterdi. Kilo kilo yağlarını bıçak gibi kesip atan ünlü şarkıcı, son halini görenleri hayran bıraktı. 61 kiloya düşen Tuğçe Kandemir'in diyeti merak edenler tarafından araştırılıyor. İşte, Kandemir'in kilo verme sırrı ve hayatındaki bu önemli değişim...