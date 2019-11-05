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Tuba Büyüküstün’e büyük şok! 8 yıl hapsi istendi
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi işletmeci Umut Evirgen, Emirgan'daki mekanı 'Gizli Kalsın'a giden iş adamı arkadaşı Ali Akın'ı darp etti. İddiaya göre, kavgaya dahil olan 5 koruma tarafından yere yatırılan Akın'a Evirgen tarafından defalarca yumruk atıldı. Burnu kırılan Ali Akın, Umut Evirgen hakkında suç duyurusunda bulunması sonucu hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Giriş Tarihi: 05.11.2019 12:02 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 12:03
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