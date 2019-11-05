Tuba Büyüküstün’e büyük şok! 8 yıl hapsi istendi

Ali Akın, hastane polisine verdiği ifadesinde, Umut Evirgen ile Emirgan'da bulunan 'Gizli Kalsın' isimli mekanda birlikte oturduklarını ve Evirgen'in kendisine içki ısmarlamasını istediğini söyledi. İş adamı Evirgen'in isteğini yerine getirerek arkadaşına içki ısmarladı. İkili arasında devam eden sohbet sırasında iddiaya göre Evirgen, Ali Akın'a sebepsiz yere küfür etmeye başladı. Arkadaşının şaka yaptığını düşünen Akın tepki vermeyince ünlü işletmeci sinkaflı sözler kullanmaya devam etti. Bunun üzerine mekanı terk eden iş adamı bir süre sonra Umut Evirgen'in yanına tekrar geldi.

