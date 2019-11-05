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Tuba Büyüküstün’e büyük şok! 8 yıl hapsi istendi

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi işletmeci Umut Evirgen, Emirgan'daki mekanı 'Gizli Kalsın'a giden iş adamı arkadaşı Ali Akın'ı darp etti. İddiaya göre, kavgaya dahil olan 5 koruma tarafından yere yatırılan Akın'a Evirgen tarafından defalarca yumruk atıldı. Burnu kırılan Ali Akın, Umut Evirgen hakkında suç duyurusunda bulunması sonucu hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Giriş Tarihi: 05.11.2019 12:02 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 12:03
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Tuba Büyüküstün’e büyük şok! 8 yıl hapsi istendi

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi işletmeci Umut Evirgen, Emirgan'daki mekanı 'Gizli Kalsın'a giden iş adamı arkadaşı Ali Akın'ı darp etti. İkili arasında çıkan kavga sonucunda burnu kırılan Ali Akın, Umut Evirgen hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Tuba Büyüküstün’e büyük şok! 8 yıl hapsi istendi

Ali Akın, hastane polisine verdiği ifadesinde, Umut Evirgen ile Emirgan'da bulunan 'Gizli Kalsın' isimli mekanda birlikte oturduklarını ve Evirgen'in kendisine içki ısmarlamasını istediğini söyledi. İş adamı Evirgen'in isteğini yerine getirerek arkadaşına içki ısmarladı. İkili arasında devam eden sohbet sırasında iddiaya göre Evirgen, Ali Akın'a sebepsiz yere küfür etmeye başladı. Arkadaşının şaka yaptığını düşünen Akın tepki vermeyince ünlü işletmeci sinkaflı sözler kullanmaya devam etti. Bunun üzerine mekanı terk eden iş adamı bir süre sonra Umut Evirgen'in yanına tekrar geldi.

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Tuba Büyüküstün’e büyük şok! 8 yıl hapsi istendi

KORUMALARI TUTTU EVİRGEN DAYAK ATTI

Ali Akın Umut Evirgen'e kendisine haksız yere neden küfür ettiğini sorunca bu kez daha sert cevaplarla karşılaştı. İkili arasında devam eden tartışmaya Evirgen'in 5 koruması da dahil olanca iddiaya göre korumalar tarafından yere yatırılan Akın'a Evirgen tarafından defalarca yumruk atıldı.

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Tuba Büyüküstün’e büyük şok! 8 yıl hapsi istendi

İŞ ADAMININ BURNUNU KIRDI

Aldığı darbeler karşısında travma geçiren iş adamı hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan iş adamının kafasının çeşitli yerlerinden hasar aldığı ve burnunun kırıldığı belirlendi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda Umut Evirgen ve korumaları hakkında iddianame düzenlendi.

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Tuba Büyüküstün’e büyük şok! 8 yıl hapsi istendi

8 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'le yaşadığı aşkla adından söz ettiren işletmeci Umut Evirgen, Haziran 2017'de sahibi olduğu Emirgan'daki mekanda Büyüküstün'le otururken kendilerini görüntüleyen foto muhabiri Aydın Hamza ve mesai arkadaşının fotoğraf makinelerini korumaları aracılığıyla gasp ettirmişti. İşletmeci hakkında 'gasp ve yağmaya azmettirme' iddiasıyla da 15 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Bu davadan beraat eden işletmeci bu kez 'Hakaret', 'Yaralama' ve 'Tehdit' suçları kapsamında 8 yıla kadar hapis istemiyle Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.