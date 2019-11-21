Tolga Sarıtaş ve Cansu Dere arasındaki fark şaşkına çevirdi

Tolga Sarıtaş ile Cansu Dere son zamanlarının dikkat çeken isimlerinden oldu. Sevenlerinin ilgi odağı olan Tolga Sarıtaş ve Cansu Dere'nin özel hayatları mercek altına alındı. Tolga Sarıtaş ile Cansu Dere'nin yeni dizilerindeki uyumunu merak eden hayranları aralarındaki boy farkına dikkat çekti. Peki iki oyuncunun boyları kaç? İşte Tolga Sarıtaş ve Cansu Dere ile birlikte birçok oyuncunun boyları.