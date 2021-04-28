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Haberler Galeri "Tipiyi boran edip nefeslerini kesmişti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ayrılık yaraladı! İntikamı acı olacak...

"Tipiyi boran edip nefeslerini kesmişti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ayrılık yaraladı! İntikamı acı olacak...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ayrılık yaraladı. ATV ekranlarının 6 sezondur soluksuz takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yaşanan gelişme hayranlarını üzdü. Son bölümde baş karakterler arasnda yer alan Tipi'nin vedası çok konuşuldu. Altı sezondur dizinin hikayesinde yer alan ünlü oyuncu Savaş Özdemir'in vedasıyla ilgili sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Hayranları EDHO 193. bölümde yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor.

Giriş Tarihi: 28.04.2021 23:30 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 00:13
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Tipiyi boran edip nefeslerini kesmişti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ayrılık yaraladı! İntikamı acı olacak...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin "Dadaş Tipi" karakteri Savaş Özdemir diziye veda etti. Sevilen oyuncun veda sahneleri ise izleyenlere hüzünlü dakikalar yaşattı. Veda sahnesinde sevdiği kadının mezarında son nefesini veren Tipi artık olmayacak. Sevilen isimin vedası sonrasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Sevilen oyuncu Savaş Özdemir sosyal medya üzerinden vedayı paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tipiyi boran edip nefeslerini kesmişti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ayrılık yaraladı! İntikamı acı olacak...

Salı günleri ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölümüyle ekranlardaydı. Dizinin son bölümünde bu kez veda eden isim Hızır'ın en sevdiği isimlerden olan Tipi oldu.

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Tipiyi boran edip nefeslerini kesmişti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ayrılık yaraladı! İntikamı acı olacak...

Kardeşi Macit'in intikamını almak için gözünü karartan Rıdvan, hedefine Tipi'yi koydu ve onu Gönül'ün mezarında vurdu.

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Tipiyi boran edip nefeslerini kesmişti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ayrılık yaraladı! İntikamı acı olacak...

Tipi'nin ölmesi Hızır Çakırbeyli'yi de gözyaşlarına boğdu. Ünlü oyuncu Savaş Özdemir de son bölümle birlikte diziden ayrıldı.

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Tipiyi boran edip nefeslerini kesmişti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ayrılık yaraladı! İntikamı acı olacak...

Kardeşi Macit'in intikamını almak için gözünü karartan Rıdvan, hedefine Tipi'yi koyar. Hızır Çakırbeyli ise Tuncay'dan sonra daha büyük bir düşmanla karşı karşıya kaldığının farkındadır.