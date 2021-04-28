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"Tipiyi boran edip nefeslerini kesmişti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ayrılık yaraladı! İntikamı acı olacak...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ayrılık yaraladı. ATV ekranlarının 6 sezondur soluksuz takip edilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yaşanan gelişme hayranlarını üzdü. Son bölümde baş karakterler arasnda yer alan Tipi'nin vedası çok konuşuldu. Altı sezondur dizinin hikayesinde yer alan ünlü oyuncu Savaş Özdemir'in vedasıyla ilgili sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Hayranları EDHO 193. bölümde yaşanacak gelişmeleri yakından takip ediyor.
Giriş Tarihi: 28.04.2021 23:30Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 00:13