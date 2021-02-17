The Witcher'da flaş gelişme: Ara vermişti! The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak?

The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk sezonu ile kendine geniş bir izleyici kitlesi bulan ve beğeni toplayan Netflix dizisi The Witcher'ın 2. sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. İkinci sezon çekimleri başladıktan sonra birkaç kez salgın sebebiyle, en son da Geralt'ı canlandıran Henry Cavill'ın sakatlanması sebebiyle çekimler aksamıştı. Yeni sezon için meraklı bekleyiş sürerken, yapımcılar tarafından beklenen açıklama geldi. İşte, The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak?