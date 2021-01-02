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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri The Witcher hayranlarına müjde: intikam ateşi! The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon tarihi açıklandı mı? The Witcher hayranlarına müjde: intikam ateşi! The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon tarihi açıklandı mı?
The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan The Witcher'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. The Witcher, yılın sonunda çıkmasına karşın, Netflix'in 2019 yılı listelerinde en çok izlenen diziler arasına girmeyi başarmıştı. İşte, The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 02.01.2021 23:26
The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk sezonu ile kendine geniş bir izleyici kitlesi bulan ve beğeni toplayan Netflix dizisi The Witcher'ın 2. sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. İkinci sezon çekimleri başladıktan sonra birkaç kez salgın sebebiyle, en son da Geralt'ı canlandıran Henry Cavill'ın sakatlanması sebebiyle çekimler aksamıştı. İşte, The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon tarihi açıklandı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR THE WİTCHER 2. SEZON NE ZAMAN?
The Witcher'ın ilk sezonunu büyük bir ilgi ile izlendi. İzleyicisinden tam not alan The Witcher'ın yeni sezon tarihi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.
THE WITCHER KONUSU NEDİR?
Mutasyona uğramış bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların çoğunlukla yaratıklardan daha uğursuz olduğu, karmaşa içindeki bir dünyada kaderine doğru yol alıyor.
The Witcher serisi, Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin aynı isimli fantastik roman serisinden uyarlandı ve izlediğimiz ilk sezon da serinin ikinci kitabı olan The Last Wish'in hikayesine dayanıyor. The Last Wish, yayınlanan ikinci kitap olsa da kronolojik olarak ilk sırada yer alıyor.
İlk sezon, toplamda sekiz bölümden oluşuyordu. Doğaüstü güçlere sahip yaratık avcısı kahramanımız Rivialı Geralt, güçlü ve etkileyici bir büyücü olan Yennefer ve prenses Ciri'nin hikayesini izlediğimiz bu sezonun zaman çizelgesi alışık olduğumuzdan biraz farklı ancak nihayetinde bu karakterlerin yolları kesişiyor.