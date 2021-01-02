The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk sezonu ile kendine geniş bir izleyici kitlesi bulan ve beğeni toplayan Netflix dizisi The Witcher'ın 2. sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. İkinci sezon çekimleri başladıktan sonra birkaç kez salgın sebebiyle, en son da Geralt'ı canlandıran Henry Cavill'ın sakatlanması sebebiyle çekimler aksamıştı. İşte, The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon tarihi açıklandı mı?