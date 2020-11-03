Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
03 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix flaş açıklama! The Witcher yeni sezon tarihi belli mi? The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix flaş açıklama! The Witcher yeni sezon tarihi belli mi?
The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Dünyanın en fazla takip edilen dizi ve film izleme platformları arasında yer alan Netflix'in başarılı yapımı The Witcher'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Yayınlanan ilk bölümüyle dikkatleri üzerine çeken The Witcher'ın 2. sezonun başalayacağı tarih araştırılmaya başlandı. İşte, The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon tarihi belli mi?
Giriş Tarihi: 03.11.2020 23:29 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 23:33
The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon tarihi belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünyanın en fazla izleyici kitlesine sahip dijital dizi izleme platformları arasında yer alan Netflix, The Witcher'ın 2. sezonu için onay verdi. Hayranları yeni sezonun ne zaman başlayacağını sorgulamaya başladı. İşte, The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? The Witcher yeni sezon tarihi belli mi?
GALERİ DEVAM EDİYOR THE WITCHER 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yarım kalan ikinci sezon çekimlerine başlanan The Witcher için açıklanan ilk yayın tarihi 2021'in ilk aylarıydı.
The Witcher 2. sezonu için henüz net bir tarih verilmese de çekimlerin ertelenmesinden kaynaklanan aksaklıklar sebebiyle yeni sezonun 2021'in son çeyreğinde yayınlanacağı düşünülüyor.
THE WITCHER 2. SEZON KONUSU
İlk sezonun sonunda dizinin iki kilit karakteri Geralt ve Ciri bir araya geldi. İkinci sezonda ise Geralt, Ciri'yi koruması altına alacak ve ona özel güçlerini kullanmayı öğrenmesi konusunda yardım edecek.
Aynı zamanda yeni sezonda Geralt karakterinin geçmişine dair daha çok şey öğreneceğiz ve bu gizemli ve biraz da agresif karakterin arkasında nasıl bir hikâye yattığını da izleme şansımız olacak. Ciri ise artık geçmişini, ailesini ve yaşadığı tüm zorlu günleri geride bırakarak yeni bir sayfa açacak ve kendine yeni bir 'aile' kuracak.
Yennefer'in ise ilk sezonun sonunda verdiği savaşta verdiği mücadeleden sonra bir süre kendini toparlamak için uğraşması gerekecek gibi görünüyor. Ancak ne kadar güçlü bir karakter olduğunu bize gösteren Yennefer, yeni sezonda gücünü yenden toplamaya başlayacak ve hikayedeki sarsılmaz yeriyle karşımıza çıkacak.