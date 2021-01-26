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Haberler Galeri The Last Kingdom hayranlarına müjde: Kılıçlar çarpışacak! The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak?

The Last Kingdom hayranlarına müjde: Kılıçlar çarpışacak! The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak?

The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix ekranlarının en çok takip edilen dizileri arasında yer alan The Last Kingdom'un yeni sezon tarihi merak ediliyor. Yayınlanan ilk 4 sezonuyla adından bahsettiren dizinin hayranlarının heyecanlı bekleyişi sürüyor. Dizinin oyuncuları tarafından paylaşımlar geliyor. İşte, The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 26.01.2021 23:02
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The Last Kingdom hayranlarına müjde: Kılıçlar çarpışacak! The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak?
The Last Kingdom hayranlarına müjde: Kılıçlar çarpışacak! The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak?

The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yayınlanan 4 sezonun ardından yeni sezon iple çekliyor. Heyecan dolu son sezonun ardından hayranları yeni sezonun yayınlanacağı tarihi merak ediyor. Netflix tarafından gelecek açıklama bekleniyor. İşte, The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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The Last Kingdom hayranlarına müjde: Kılıçlar çarpışacak! The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak?
The Last Kingdom hayranlarına müjde: Kılıçlar çarpışacak! The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak?

THE LAST KİNGDOM 5. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dijital yayın platformu Netflix The Last Kingdom dizisine 5. sezon onayını verdi. Oyuncu kadrosundaki isimler sosyal medyadan bir duyuru videosu da yayınladı.The Saxon Stories'in 9. ve 10. romanları "The Warriors of the Storm" ve "The Flame Bearer"dan uyarlanacak yeni sezon, önceki iki sezon da olduğu gibi 10 bölümden oluşacak.

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The Last Kingdom hayranlarına müjde: Kılıçlar çarpışacak! The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak?
The Last Kingdom hayranlarına müjde: Kılıçlar çarpışacak! The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak?

THE LAST KİNGDOM KONUSU NEDİR?

Bir İngiliz Kralı'nın oğlu olan Uhtred, babasının savaşta ölmesiyle Kont Ragnar'ın kölesi olarak Paganların yaşadığı bölgeye götürülür. O bölgede çocukluğunu geçiren Uhtred, Kont Ragnar'ın bir saldırı sonucu ölmesiyle yeniden İngilitere'ye döner. Babasının ölmesiyle tahta amcası geçmiştir ve varis olan Uhtred'i öldürmek ister. Kont Ragnar'ı Uhtred'in öldürdüğü hakkında bir iftira ortaya atar.

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The Last Kingdom hayranlarına müjde: Kılıçlar çarpışacak! The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak?
The Last Kingdom hayranlarına müjde: Kılıçlar çarpışacak! The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak?

Uhtred, ne İngilizlerden ne de Paganlardan yardım alamaz. Yardım için dolaşmaya başlar ve Wessex Kralığı'na gider. Burada Alfred ile tanışır. Alfred, İngiltere'yi Pagan istilasından kurtarmak ve tek çatı altında toplamak istemektedir.Uhtred, çocukluğunu İngilizler, gençliğini Paganlar ile geçirdiği için ikilemde kalır. Kimin tarafında olacağını seçmekte zorlanır.

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The Last Kingdom hayranlarına müjde: Kılıçlar çarpışacak! The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak?
The Last Kingdom hayranlarına müjde: Kılıçlar çarpışacak! The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak?

THE LAST KİNGDOM 4. SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Alexander Dreymon. Rolü : Uhtred.
Emily Cox. Rolü : Brida.
Jamie Blackley. Rolü : Eardwulf.
Millie Brady. Rolü : Aethelflaed.