The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten flaş açıklama! The Last Kingdom yeni sezon tarihi belli oldu mu?

The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak? Dünyanın en büyük dizi ve film izleme platformları arasında yer alan Netflix'in sevilen yapımları arasında yer alan The Last Kingdom'un yeni sezon tarihi merak ediliyor. Yayınlanan ilk 4 sezonuyla dikkatleri üzerine toplayan dizinin hayranları 5. sezon tarihini araştırmaya başladı. Peki, The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak? The Last Kingdom yeni sezon tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 31.08.2020 22:44 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 22:50





