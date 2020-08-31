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The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten flaş açıklama! The Last Kingdom yeni sezon tarihi belli oldu mu?

The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak? Dünyanın en büyük dizi ve film izleme platformları arasında yer alan Netflix'in sevilen yapımları arasında yer alan The Last Kingdom'un yeni sezon tarihi merak ediliyor. Yayınlanan ilk 4 sezonuyla dikkatleri üzerine toplayan dizinin hayranları 5. sezon tarihini araştırmaya başladı. Peki, The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak? The Last Kingdom yeni sezon tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 31.08.2020 22:44 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 22:50
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The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten flaş açıklama! The Last Kingdom yeni sezon tarihi belli oldu mu?

The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak? The Last Kingdom yeni sezon tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan dizinin yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İngiliz yapımı dizinin ilk 4 sezonu büyük beğeni toplamıştı. Peki, The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak? The Last Kingdom yeni sezon tarihi belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten flaş açıklama! The Last Kingdom yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Netflix'te The Last Kingdom 5. sezon ne zaman?

The Last Kingdom'ın Netflix'te beşinci sezonun çekilip çekilmeyeceği henüz doğrulanmadı. Yayın şirketi daha fazla bölüm oluşturmadan önce dizinin popülerliğini değerlendirmek isteyecektir. Bu sayfayı beşinci sezon hakkında yeni bilgilerle birlikte güncelleyeceğiz.

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The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten flaş açıklama! The Last Kingdom yeni sezon tarihi belli oldu mu?

The Last Kingdom konusu

Bir İngiliz Kralı'nın oğlu olan Uhtred, babasının savaşta ölmesiyle Kont Ragnar'ın kölesi olarak Paganların yaşadığı bölgeye götürülür.

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The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten flaş açıklama! The Last Kingdom yeni sezon tarihi belli oldu mu?

O bölgede çocukluğunu geçiren Uhtred, Kont Ragnar'ın bir saldırı sonucu ölmesiyle yeniden İngilitere'ye döner. Babasının ölmesiyle tahta amcası geçmiştir ve varis olan Uhtred'i öldürmek ister. Kont Ragnar'ı Uhtred'in öldürdüğü hakkında bir iftira ortaya atar.

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The Last Kingdom 5. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten flaş açıklama! The Last Kingdom yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Uhtred, ne İngilizlerden ne de Paganlardan yardım alamaz. Yardım için dolaşmaya başlar ve Wessex Kralığı'na gider. Burada Alfred ile tanışır. Alfred, İngiltere'yi Pagan istilasından kurtarmak ve tek çatı altında toplamak istemektedir.