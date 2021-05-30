Teşkilat dizisinin Fadi'si Mehmet Uslu özel hayatıyla gündem oldu! İşte Fadi'nin gerçekleri

Teşkilat dizisindeki Fadi karakteriyle dikkat çeken Mehmet Uslu sevenleri tarafından gündem oldu. Kötü rolleri canlandırmasıyla ünlü Mehmet Uslu'nun aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Teşkilat dizisinin Fadi'si Mehmet Uslu ve birçok ünlünün memleketi...