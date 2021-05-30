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Teşkilat dizisinin Fadi'si Mehmet Uslu özel hayatıyla gündem oldu! İşte Fadi'nin gerçekleri

Teşkilat dizisindeki Fadi karakteriyle dikkat çeken Mehmet Uslu sevenleri tarafından gündem oldu. Kötü rolleri canlandırmasıyla ünlü Mehmet Uslu'nun aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Teşkilat dizisinin Fadi'si Mehmet Uslu ve birçok ünlünün memleketi...

Giriş Tarihi: 30.05.2021 14:54 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 14:54
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Teşkilat dizisinin Fadi'si Mehmet Uslu özel hayatıyla gündem oldu! İşte Fadi'nin gerçekleri

Pazar günleri ekranlara gelen Teşkilat dizisinde Fadi karakterine hayat veren Mehmet Uslu 20 Şubat 1973'te dünyaya geldi. Kötü rolleriyle tanınan Mehmet Uslu'nun özel hayatı internet dünyasında mercek altında altındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Teşkilat dizisinin Fadi'si Mehmet Uslu özel hayatıyla gündem oldu! İşte Fadi'nin gerçekleri

Sosyal medyada gündem olan Mehmet Uslu'nun aslen nereli olduğu merak konusu oldu.

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Teşkilat dizisinin Fadi'si Mehmet Uslu özel hayatıyla gündem oldu! İşte Fadi'nin gerçekleri

Peki Teşkilat dizisinde Fadi'ye hayat veren Uslu aslen nereli? İşte Uslu ve ünlülerin memleketleri...

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Teşkilat dizisinin Fadi'si Mehmet Uslu özel hayatıyla gündem oldu! İşte Fadi'nin gerçekleri

Burak Özçivit - Gaziantep

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Teşkilat dizisinin Fadi'si Mehmet Uslu özel hayatıyla gündem oldu! İşte Fadi'nin gerçekleri

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