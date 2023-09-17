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Haberler Galeri Televizyonda bugün ne var? 17 Eylül 2023 TV yayın akışında hangi dizi ve filmler var? ATV, Star TV, TRT1, KANAL D... 

Televizyonda bugün ne var? 17 Eylül 2023 TV yayın akışında hangi dizi ve filmler var? ATV, Star TV, TRT1, KANAL D... 

TV yayın akışları, izleyicilerin hafta sonlarını keyifli bir şekilde geçirmeleri için birçok seçenek sunuyor. İzleyiciler, bugünün televizyon rehberine göz atarak keyifli bir yayın akışı oluşturabilir ve haftanın yorgunluğunu ekrandaki favori programları izleyerek atabilirler. İşte bugünkü TV yayın akışı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.09.2023 17:55
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Televizyonda bugün ne var? 17 Eylül 2023 TV yayın akışında hangi dizi ve filmler var? ATV, Star TV, TRT1, KANAL D...

17 Eylül 2023 Pazar, televizyon ekranlarında izleyicilere zengin bir içerik yelpazesi sunuyor. Bugünün televizyon yayın akışında, Kanal D, ATV, Show TV, TV8, Star TV gibi önde gelen kanallarda hem yerli hem de yabancı dizi ve filmler, eğlenceli programlar ve güncel haberler izleyicileri bekliyor. Sevilen dizilerin yeni bölümleri, heyecan verici filmler ve özel programlar, izleyicilere keyifli bir Pazar akşamı geçirme fırsatı sunuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Televizyonda bugün ne var? 17 Eylül 2023 TV yayın akışında hangi dizi ve filmler var? ATV, Star TV, TRT1, KANAL D...

📺ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Yerli Sinema Nihat Hatipoğlu İle Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Aldatmak
15:45 Ben Bu Cihana Sığmazam
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Safir
03:20 Ateş Kuşları

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Televizyonda bugün ne var? 17 Eylül 2023 TV yayın akışında hangi dizi ve filmler var? ATV, Star TV, TRT1, KANAL D...

📺KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Maymunlar Cehennemi: Başlangıç
22:15 Yargı
01:15 Yabancı Sinema Yukarıdaki Tehlike 3
03:15 Çemberimde Gül Oya
04:45 5N1K
05:15 Kavak Yelleri

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Televizyonda bugün ne var? 17 Eylül 2023 TV yayın akışında hangi dizi ve filmler var? ATV, Star TV, TRT1, KANAL D...

📺SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Yeşil Vadi'nin Kızı
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Yerli Sinema İşte Hayat
14:45 Yerli Sinema Öyle Olsun
16:45 Yerli Sinema Mavi Boncuk
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
23:15 Yerli Sinema Gerzek Şaban
01:15 Yerli Sinema işte Hayat
02:30 Yerli Sinema Kalbimin Efendisi
04:15 Yerli Sinema Fatoş Sokakların Meleği

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Televizyonda bugün ne var? 17 Eylül 2023 TV yayın akışında hangi dizi ve filmler var? ATV, Star TV, TRT1, KANAL D...

📺STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Hayat Bazen Tatlıdır
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Murat Aksoy İle Hafta Sonu
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Ömer
19:00 Star Ana Haber
20:00 Yalı Çapkını
23:30 Çöp Adam
01:00 Yabancı Sinema Sahtekar İkili
02:00 Ömer
05:00 Türk Müziği